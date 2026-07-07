با صدور حکمی از سوی رهبر انقلاب صورت گرفت؛انتصاب مجدد حجتالاسلام اژهای به ریاست قوه قضائیه
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه مراسم وداع با رهبر شهید ظهار کرد: حقیقتاً حضور مردم بینظیر است و این حضور، مسئولیت ما را سنگینتر میکند.با رهبر شهید عهد بستم که انشاءالله با تمام توان برای خدمت به مردم عزیز تلاش کنیم تا شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: برای تحقق این هدف، شب و روز نخواهیم شناخت و همه توان خود را برای خدمت به مردم به کار خواهیم گرفت.