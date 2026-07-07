وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با رهبر شهید ایران عهد بسته‌ام که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم شب وروز نداشته باشم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه مراسم  وداع با رهبر شهید ظهار کرد: حقیقتاً حضور مردم بی‌نظیر است و این حضور، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.با رهبر شهید عهد بستم که ان‌شاءالله با تمام توان برای خدمت به مردم عزیز تلاش کنیم تا شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: برای تحقق این هدف، شب و روز نخواهیم شناخت و همه توان خود را برای خدمت به مردم به کار خواهیم گرفت.

برچسب ها: رشد اقتصادی ، اقتصاد ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۶ تير ۱۴۰۵
دلار ۲۸۵۰۰ کالاهای اساسی رو با دلار ۱۶۰ تومنی جایگزین کردی!حتما میخوای اینم حذف و با چند صد تومنی جایگزین کنی!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۴۳ ۱۶ تير ۱۴۰۵
هیچ تغییری در وضعیت معیشت مردم بوجود نخواهد آمد. حرف و لاف.
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۱۶ تير ۱۴۰۵
یا علی، عهد فقط به حرف نباشه،عمل کنید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۱۶ تير ۱۴۰۵
از وعد افزایش کالابرگی که دادید و اجرا نکردین کاملا مشخص هست..
۰
۱۶
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