پس از پیروزی قاطع بلژیک برابر آمریکا تیبو کورتوا، دروازه‌بان این تیم، با انتقاد از رسانه‌ها و تصمیمات داوری، مدعی شد که همه تلاش‌ها برای بزرگ‌نمایی تیم میزبان بی‌نتیجه مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیبو کورتوا، ستاره بلژیکی‌ها در پیروزی برابر آمریکا، پس از پایان بازی در جمع خبرنگاران حاضر شد و از تصمیمات پیش از بازی و رویکرد رسانه‌ها به شدت انتقاد کرد. او در خصوص لغو محرومیت فلورین بالوگان گفت: «حتی به آن می‌خندیدیم. می‌فهمم که می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما من قبل از این مسابقه حتی از بازی با سنگال هم اطمینان بیشتری داشتم، چون سنگال تیم بهتری بود.»

کورتوا ادامه داد: «همه می‌گفتند آمریکا به‌راحتی بلژیک را شکست می‌دهد و ما دیگر تیم خوبی نیستیم، اما امروز ثابت کردیم که هنوز هم تیم بزرگی هستیم.»

او همچنین از عملکرد تیمش تمجید کرد: «از همان دقیقه نخست آمریکا را تحت فشار گذاشتیم. آنها تقریباً هیچ موقعیتی نداشتند و تنها فرصت جدی‌شان همان موقعیت پایانی بالوگان بود. فکر می‌کنم نمایش فوق‌العاده‌ای ارائه کردیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حواشی پیرامون بازی، از جمله حمایت رسانه‌ای از تیم میزبان، پیش از این مسابقه به اوج خود رسیده بود؛ اما بلژیک با نمایشی مقتدرانه، پاسخ خود را در زمین مسابقه داد.

برچسب ها: کورتوا ، بلژیک
خبرهای مرتبط
طعنه مجازی بلژیکی‌ها به آمریکایی‌ها: اسم این ورزش فوتبال است!
جام جهانی ۲۰۲۶؛
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
کعبی:
تیم ملی ایران در جام جهانی شاهکار کرده است/ نباید با ذهنیت تساوی به مصاف مصر برویم
سید صالحی:
‌می‌توانستیم بلژیک را شکست بدهیم/ بازی با مصر حکم مرگ و زندگی را دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
طعنه مجازی بلژیکی‌ها به آمریکایی‌ها: اسم این ورزش فوتبال است!
نفرت جهانی از ترامپ و اینفانتینو در سیاسی‌ترین جام جهانی تاریخ
کورتوا: فیفا و رسانه‌ها می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما ما بزرگی خود را ثابت کردیم
گارسیا: بلژیک یک قدرت بزرگ است
آخرین اخبار
مجید عیدی به پرسپولیس پیوست
خیز پرسپولیس برای جذب مدافع ملی‌پوش
برگزاری اردوی منتخب تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در کمپ شهید سلیمانی
نفرت جهانی از ترامپ و اینفانتینو در سیاسی‌ترین جام جهانی تاریخ
اردوی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران برای مسابقات قهرمانی جهان آغاز شد
طعنه مجازی بلژیکی‌ها به آمریکایی‌ها: اسم این ورزش فوتبال است!
مهدی ترابی: ننگ بر ما که از خون رهبر بگذریم
ملی پوش والیبال: هر بازی برای ما حکم فینال را دارد
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
از سکو تا موکب؛ روایت تازه‌ای از غیرت ورزشی
ساعی: توجه رهبر شهید به ورزش باعث خوشحالی و امید ما بود
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
گارسیا: بلژیک یک قدرت بزرگ است
کورتوا: فیفا و رسانه‌ها می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما ما بزرگی خود را ثابت کردیم
لیست ۲۰ نفره تیم ملی فوتبال ساحلی برای اردوی سوم اعلام شد
جام جهانی ۲۰۲۶؛ کلمبیا _ سوئیس، دو سبک متفاوت
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
مدافع گل گهر در تیررس پرسپولیس
آمریکا- بلژیک؛ جدال سرنوشت ساز یانکی‌ها برابر شیاطین سرخ
پرتغال ۰ - ۱ اسپانیا/ آخرین جام جهانی رونالدو با اشک تمام شد + فیلم