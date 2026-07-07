باشگاه خبرنگاران جوان- تیبو کورتوا، ستاره بلژیکی‌ها در پیروزی برابر آمریکا، پس از پایان بازی در جمع خبرنگاران حاضر شد و از تصمیمات پیش از بازی و رویکرد رسانه‌ها به شدت انتقاد کرد. او در خصوص لغو محرومیت فلورین بالوگان گفت: «حتی به آن می‌خندیدیم. می‌فهمم که می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما من قبل از این مسابقه حتی از بازی با سنگال هم اطمینان بیشتری داشتم، چون سنگال تیم بهتری بود.»

کورتوا ادامه داد: «همه می‌گفتند آمریکا به‌راحتی بلژیک را شکست می‌دهد و ما دیگر تیم خوبی نیستیم، اما امروز ثابت کردیم که هنوز هم تیم بزرگی هستیم.»

او همچنین از عملکرد تیمش تمجید کرد: «از همان دقیقه نخست آمریکا را تحت فشار گذاشتیم. آنها تقریباً هیچ موقعیتی نداشتند و تنها فرصت جدی‌شان همان موقعیت پایانی بالوگان بود. فکر می‌کنم نمایش فوق‌العاده‌ای ارائه کردیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حواشی پیرامون بازی، از جمله حمایت رسانه‌ای از تیم میزبان، پیش از این مسابقه به اوج خود رسیده بود؛ اما بلژیک با نمایشی مقتدرانه، پاسخ خود را در زمین مسابقه داد.