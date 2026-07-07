باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم

 شبکه المنار لبنان با انتشار ویدئویی اعلام کرد که جمعیت میلیونی از دوستداران امام شهید آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای به سوی خیابان‌های اطراف مسجد مقدس جمکران در حرکت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - المنار از حضور گسترده مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران گفت.

 

مطالب مرتبط
روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم
young journalists club

حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم

روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم
young journalists club

از بدرقه رهبر انقلاب تا ظهور موعود + فیلم

روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم
young journalists club

حال و هوای مردم عزادار در مسیر تشییع؛ وداع اشک‌بار با پیکر مطهر امام مجاهد شهید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
۶۳۰۳

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
۱۳۹۲

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
۱۱۸۴

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم
۶۵۷

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم
۵۵۸

روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha