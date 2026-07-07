\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062c\u0645\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a.\n\u00a0\n