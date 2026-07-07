باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، روز دوشنبه طی حضور خود در شبکه «فاکس نیوز»، از فرصت استفاده کرد تا درباره اخبار منتشرشده پیرامون احتمال توافق آمریکا برای تجهیز ترکیه به جنگندههای رادارگریز اف-۳۵ اظهار نظر کند.
نتانیاهو از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا خواست که در آستانه حضور قریبالوقوعش در اجلاس سران ناتو که این هفته در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار میشود، درهای بازگشت ترکیه به برنامه جنگندههای پنهانکار اف-۳۵ را باز نکند.
رئیسجمهور آمریکا پیش از این و پس از سالها محرومیت آنکارا از این برنامه به دلیل خرید سامانه پدافند موشکی اس-۴۰۰ ساخت روسیه، بارها تمایل خود را برای بازنگری در مشارکت ترکیه در برنامه اف-۳۵ نشان داده است.
نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل اصرار دارد که در منطقه فقط این رژیم تروریستی برای حفظ امنیت خود باید از این نوع جنگنده داشته باشد؛ امری که به باور او، در صورت تجهیز ترکیه به جنگندههای اف-۳۵ ممکن است از بین برود.
اما اظهارات نتانیاهو در این باره شامل چه مواردی بود؟ و چرا او بر عدم دستیابی آنکارا به جنگندههای اف-۳۵ اصرار دارد؟
هنگامی که از نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل سوال شد که آیا ترکیه باید جنگندههای اف-۳۵ را از واشنگتن دریافت کند، او از دولت آمریکا خواست که از تحویل این جنگندهها یا موتورهای جنگندههای بومی در حال توسعه ترکیه به آنکارا خودداری کند و هشدار داد که این اقدام میتواند «موازنه قدرت در منطقه را برهم بزند».
به ادعای نتانیاهو، خصومتی که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه نسبت به رژیم تروریستی اسرائیل و دیگر کشورها نشان میدهد، آنکارا را به یک «متحد امنیتی خطرناک» تبدیل میکند که این امر از نظر او «غیرقابل قبول» است.
در همین راستا، نتانیاهو رئیسجمهور ترکیه را به هدایت «رژیمی آلوده به ویروس اخوانالمسلمین» در ترکیه متهم کرد و مدعی شد که این جنبش «افراطی و دشمن آمریکا است و شعار مرگ بر آمریکا سر میدهد». این موضوع از دیدگاه او، عدم تجهیز آنها به اف-۳۵ یا موتور جنگندههایشان را توجیه میکند.
نتانیاهو در گفتوگو با فاکس نیوز درباره اردوغان افزود: «مردی بر ترکیه حکومت میکند که صراحتا خواهان نابودی اسرائیل است.» او همچنین رئیسجمهور ترکیه را به اشغال «نصف قبرس»، تهدید یونان و صحبت آشکار درباره آزادسازی قدس متهم کرد.
نتانیاهو به اظهارات مقامات بلندپایه ترکیه نیز استناد کرد و گفت: «وزیر امور خارجه که مرد شماره دو این کشور است، گفته که دولت یهود (رژیم تروریستی اسرائیل) جایی در میان بشریت ندارد؛ در حالی که وزیر کشور ترکیه نیز اعلام کرده که آرزو دارد فرماندار قدس شود.»
تصریحات نتانیاهو درست پیش از حضور ترامپ در اجلاس سران ناتو که قرار است طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه در آنکارا برگزار شود، مطرح شده است. رئیسجمهور آمریکا پیشتر تمایل خود را برای بازنگری در مشارکت ترکیه در برنامه اف-۳۵، پس از سالها مخالفت به دلیل خرید اس-۴۰۰، نشان داده بود.
ترکیه که فردا سهشنبه میزبان نشست ناتو است، در تلاش است تا موتورهای آمریکایی اف-۱۱۰ (F۱۱۰) را برای جنگنده پنهانکار بومی خود بهدست آورد. این در حالی است که اختلافات مداوم با واشنگتن همچنان مانع از دستیابی این کشور به جنگندههای اف-۳۵ میشود؛ جنگندههایی که رژیم تروریستی اسرائیل تنها دارنده آن در منطقه است.
به نظر میرسد نتانیاهو تلاش میکند نوعی فشار علنی بر ترامپ اعمال کند تا مانع از دستیابی ترکیه به این جنگندهها شود؛ آن هم در بحبوحه تنشهای فزاینده در روابط دوجانبه تلآویو و آنکارا که در پی جنگ رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه و پیامدهای آن در لبنان، ناوگروه آزادی (کشتیهای امدادرسانی)، سوریه و ایران شکل گرفته است.
ترامپ دو هفته پیش در جریان دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، به احتمال گشایش در پرونده فروش جنگندهها به ترکیه اشاره کرده بود.
او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که آیا در این سفر «کیف بزرگی از هدایا» از جمله موتورهای جت اف-۱۱۰ و جنگندههای اف-۳۵ برای اردوغان به همراه خواهد داشت یا خیر، گفت: «بله، فکر میکنم همینطور است. بله، به احتمال زیاد کاری انجام خواهم داد که او را بسیار خوشحال کند.»
رئیسجمهور آمریکا در سپتامبر گذشته نیز سیگنالهایی فرستاده بود مبنی بر اینکه آمریکا ممکن است بهزودی جنگندههای اف-۳۵ را به ترکیه بفروشد.
انتظار میرود خروجیهای اجلاس پیشروی ناتو، سرنوشت این توافق را در روزهای آینده مشخص کند؛ در آن زمان روشن خواهد شد که آیا ترامپ به خواستههای نتانیاهو تن خواهد داد یا به سمت یک توافق جدید با ترکیه بر سر جنگندههای آمریکایی گام برمیدارد.
منبع: الجزیره