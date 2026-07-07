باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

اهالی نجف برای آیین بدرقه آقای شهید «جهان اسلام» آماده می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اهالی نجف اشرف، این شهر را برای استقبال از پیکر مطهر قائد امت، حضرت آیت الله شهید سیدعلی خامه ای (قدس سره) و میزبانی از زائران و عزاداران آماده می کنند.

مطالب مرتبط
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
young journalists club

از صفوف تشییع تا هشتگ‌های دلتنگی + فیلم

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
young journalists club

ورود پیکر مطهر شهیده زهرا محمدی گلپایگانی؛ دردانه معصوم رهبر شهید به مصلی تهران + فیلم

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
young journalists club

لنز‌هایی که ارادت جهانی را روایت کردند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
۶۳۰۳

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
۱۳۹۲

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
۱۱۸۴

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم
۶۵۷

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم
۵۵۸

روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha