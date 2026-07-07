باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب گفت: براساس مصوبه وزارت کشور چندین سال است که مرز تمرچین پیرانشهر به عنوان یکی از مرز های رسمی جهت تردد زائرین اربعین حسینی (ع) تعیین شده است و با عنایت به هماهنگی صورت گرفته شده با دستگاه های متولی و استانداری آذربایجان غربی، تدابیر و برنامه ریزی های لازم از طرف منطقه میاندوآب جهت تامین زیرساخت های سوخترسانی مطلوب به اتوبوس ها وخودروهای متردده زائرین اربعین حسینی (ع) دراین مرز انجام شده است.

رحمت حاجی زاده افزود: با توجه به موقعیت خاص منطقه میاندوآب و قرار داشتن در محور مواصلاتی شمال غرب کشور و مرز مشترک با اقلیم کردستان کشور عراق و عبور سالیانه زائرین اربعین حسینی (ع) از مسیر محورهای مواصلاتی این منطقه، تمهیدات و هماهنگی های لازم با روساء نواحی تابعه هشت شهر جنوب استان آذربایجان غربی و همچنین متصدیان مجاری عرضه انجام شده است و هیچ مشکلی از بابت تامین سوخت زائران عزیز و کاروانهای اربعین حسینی (ع) وجود ندارد

وی با اشاره به توسعه زیرساخت های مسیر تردد زائرین در مسیرهای منتهی به مرز تمرچین و بسیج همه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری وذخیره سازی مطلوب فرآورده های نفتی برای تامین سوخت اتوبوس های متردده و خودروهای شخصی از این مسیر، اظهار امیدواری نموده و افزور: امسال که پنجمین سال توفیق خدمت رسانی به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در این منطقه مهیا شده است با تلاش کارکنان منطقه و صاحبان مجاری عرضه سوخت در حنوب استان اذربایجان غربی، ان شاءالله بتوانیم میزبان خوب و شایسته ای برای این عزیزان باشیم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و انجام بازدیدهای مستمر تیم‌های فنی عملیاتی، بازرسی، نظارتی و ایمنی در محورهای منتهی به مرز تمرچین گفت: شرکت‌های پشتیبان تجهیزات جایگاه‌ها و گروه های بازرسی منطقه در ایام اربعین حسینی (ع) در مسیرهای منتهی به مرز تمرچین مستقر خواهند بود تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.