ناپایداری‌های جوی روز چهارشنبه در مازندران افزایش می‌یابد و احتمال رگبار و رعد و برق در دامنه‌ها و ارتفاعات بیشتر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - نوروزیان کارشناس هواشناسی مازندران گفت: آسمان مازندران امروز (سه‌شنبه) صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. همچنین در دامنه‌ها و ارتفاعات استان، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد.

او افزود: روز چهارشنبه بر میزان ناپایداری‌های جوی افزوده می‌شود و آسمان استان نیمه‌ابری تا گاهی ابری خواهد بود و شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، مساعدتر است.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از روز پنجشنبه تا شنبه، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود.

نوروزیان درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای مازندران تا ظهر امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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