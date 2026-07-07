باشگاه خبرنگاران جوان - «آینده‌نگری» و ترسیم افق‌های روشن آینده، از کلیدواژه‌های پرتکرار در کلام امام شهید بود؛ کلیدواژه‌هایی که با بهره‌گیری از آن‌ها می‌شود به ترسیم و تماشای جغرافیای آینده در سپهر اندیشگانی حضرت آیت‌الله‌ العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای پرداخت. بازخوانی فرازهایی از بیانات ایشان، که به‌ویژه در دیدار با جوانان و نخبگان بیان شده، یاری‌رسان ما در شناخت آینده نظام مقدس اسلامی خواهد بود.

آینده‌ بسیار روشن و امیدبخش

آینده، آینده‌ بسیار روشنی است؛ من امروز آینده‌ ملت ایران و آینده‌ جمهوری اسلامی را آینده‌ بسیار روشن و امیدبخشی می‌دانم. بنده به لطف و تفضل الهی این اطمینان و اعتماد را دارم که ملت ایران را در مواجهه‌ با همه‌ مشکلات یاری خواهد کرد، او را پیروز خواهد کرد، مشکلات را از سر راه او برخواهد داشت و ‌ان‌شاءالله‌ ملت ایران به‌عنوان یک ملت پیشرو، ملت قدرتمند و نیرومند، در صحنه‌ داخلی و خارجی خود را نشان خواهد داد.

والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

۲۶ خرداد ۱۳۶۸/ بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم

نیاز به این جوانان؛ رکن مهم آینده‌نگری

دانشجویان و دانش‌آموزان که جوانان فعال در عرصه علم و دانش و معرفت و آگاهی‌اند و خود را برای آینده اداره کشور در لایه‌های مختلف آماده می‌کنند، در واقع امیدهای آینده ملت و جامعه‌اند. یعنی این کشور و این ملت و این نظام برای آینده خود نیاز به این جوانان دارد. پس یکی از عناصر اصلی برای عزت هر کشور و تأمین آینده هر کشور، جوانانی هستند که امروز مشغول تحصیل‌اند. هرچه تحصیل این‌ها، کارکرد این‌ها، پرورش فکری و اخلاقی و دینی این‌ها بهتر و بیشتر باشد، آینده کشور از همه نظر بیشتر تأمین است؛ علاوه بر اینکه در هر برهه‌ای از زمان هم، دانشجویان و دانش‌آموزان می‌توانند به تناسب آن برهه و نیازی که کشور در آن برهه و مقطع زمانی دارد، نقش ایفا کنند.

۱۱ آبان ۱۳۷۹/ بیانات در دیدار پاسداران، جانبازان، دانشجویان و دانش‌آموزان

خودسازی فردی؛ زمینه‌ساز آینده‌ موفق جامعه

راه پیشرفت علمی را هرگز به روی خودتان نبندید و به‌هیچ حدی از پیشرفت علمی قانع نباشید. همه‌ پیشرفت‌هایی که بشر در زمینه‌های معنوی می‌تواند کسب کند - مانند علم، اخلاق، دین و ارزش‌های والای معنوی - بی‌نهایت است؛ یعنی همیشه امکان پیشرفت هست و جاده‌ بی‌نهایتی است. ان‌شاءالله که هم در زمینه‌های علمی و هم در زمینه‌های دینی و معنوی و خودسازی روزبه‌روز پیشرفت کنید. ان‌شاءالله بیشتر به خودتان برسید و خودسازی کنید و خودتان را آماده نمایید؛ که برای این کشور بتوانید در آینده سهم وافری از این دیْن بزرگ را ادا کنید. ما همه مدیون این کشور و این تاریخ و این ملت هستیم. ان‌شاءالله شما با کوشش و تلاش روزافزون در دو جنبه‌ معنوی و علمی، در آینده موفق شوید و مسئولیت‌های بزرگی را بر عهده گیرید.

۴ آبان ۱۳۸۱/ بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان‌ برگزیده‌ المپیادها

خودباوری و پیشرفت؛ ابزار ساخت آینده

ملت ایران این استعداد را دارد که آن قدر پیشرفت کند که بتواند در جهات گوناگون به عنوان یک الگویی در دنیا خودش را نشان دهد. چرا ما به خودمان بدبین باشیم؟ چرا با نظر تحقیر به خودمان و ملت خودمان و آینده‌ خودمان نگاه کنیم؟ دشمن می‌خواهد این را به ملت ما تلقین کند و در طول سال‌های متمادی تلقین کرده است. اینجور باوراندند که حتماً عنصر غربی پیشرو است و باید دنبال او حرکت کرد؛ نه، یک روزی تاریخ ما به ما نشان می‌دهد که قضیه بعکس بوده است. ما در دنیا پیشرو بودیم؛ پیشرو در علم بودیم، پیشرو در صنعت بودیم، پیشرو در تمدن‌سازی بودیم، پیشرو در فرهنگ بودیم؛ دیگران از ما یاد می‌گرفتند، می‌آموختند؛ چرا امروز همان طور نشود؟ همت جوانان ما و نگاه آن‌ها به مقوله‌ پیشرفت باید آن جور باشد که ما آن آینده را در نظر بگیریم.

۲۲ مهر ۱۳۹۱/ بیانات در اجتماع مردم اسفراین‌

آینده‌پژوهی؛ اساس برنامه‌ریزی برای آینده

اینی که یکی از جوان‌های عزیز گفتند: «فعالیت‌ها باید بر اساس نیازهای آینده باشد، این آینده را ترسیم کنید، این نیازها را تصویر کنید»؛ یا در همین زمینه جوان عزیز دیگری گفتند: «جهت حرکتمان را خودمان معین کنیم؛ نه اینکه جهت حرکتی را که دیگران -غربی‌ها- ترسیم کرده‌اند، ما تکمیل‌کننده‌ پازل‌های زندگی آینده‌ آن‌ها باشیم؛ ببینیم چه نیاز داریم، آن را تأمین بکنیم»، این حرف‌ها حرف‌های بسیار بزرگی است؛ حرف‌های بسیار مهمی است. این‌ها همان چیزهایی است که هر انسان آگاهِ متفکرِ دلسوزِ متعهدی وقتی به نگاه کلان به حرکت علمی کشور نگاه می‌کند، این چیزها را درک می‌کند؛ منتها درک او کافی نیست؛ اگرچه لازم است؛ بر اساس آن برنامه‌ریزی کردن، مهم است.

۶ آبان ۱۳۸۸/ بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور

نگاه راهبردی به انقلاب؛ جزء مهم آینده‌نگری

به انقلاب نگاه راهبردی داشته باشید؛ برای ۲۰سال، ۳۰سال آینده فکر کنید همچنان‌که دشمن شما فکر می‌کند. عزیز من! شما امروز مثلاً بیست ‌و دو سه سالت است... ۲۰سال دیگر شما یک مرد چهل ساله، چهل‌وپنج ساله هستید و احتمالاً منشأ یک خدمت بزرگ، یک کار بزرگ در این کشور خواهید بود. نمی‌گویم که حتماً باید شغل دولتی داشته باشید... اما بالاخره رؤسای جمهور آینده، وزرای آینده، نمایندگان مجلس آینده، مسئولین گوناگون آینده از میان همین شماها هستند؛ دانشجویان امروزند؛ نگاهی بکنید که شامل آن روز بشود، دنیایی تصویر بکنید که آن روز که می‌خواهید در آن دنیا نقش‌آفرینی بکنید آن دنیا را بپسندید؛ یک چنین تصویری داشته باشید؛ این تصویر آرمانی را دنبال کنید.

۱۲ تیر ۱۳۹۵/ بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان

ساخت آینده با حفظ روحیه انقلابی‌گری

بگذارید من چند جمله حالا اینجا به شما جوان‌ها بگویم؛ عزیزترین کسان ما شما هستید دیگر؛ شما مثل بچه‌های من هستید، فرزندان ما هستید، جوان‌های ما هستید، امیدهای ما هستید، آینده‌ ما دست شما است، آینده‌ این کشور دست شما است. ما که می‌رویم؛ شمایید که هستید، شما هستید که این کشور را باید اداره کنید. چند جمله به شما عرض بکنم. عزیزان من! خودتان را برای آینده آماده کنید؛ خودتان را برای اداره‌ این کشور آماده کنید. علاج مشکلات این کشور -چه مشکلاتی که امروز داریم، چه مشکلاتی که بعدها خواهیم داشت، چه مشکلاتی که هر کشوری و هر ملتی دارد؛ بالاخره هیچ کشوری که بدون مشکل نیست- و حل این مشکلات، در گرو جوشیدن اراده و استقامت از درون ملت است؛ از درون ملت بایستی اراده، استقامت، عزم راسخ، ایستادگی بجوشد؛ چشم‌ها، باز؛ روحیه‌ها با توکل به خدا و اعتماد به ‌نفس، قوی. اگر به خدا توکل داشته باشیم و به خودمان اعتماد کنیم، روحیه‌هایمان قوی خواهد بود؛ هم در زمینه‌ علمی، هم در زمینه‌ مدیریتی، هم در زمینه‌ اداری. آنچه من بر روی آن تکیه می‌کنم روحیه‌ انقلابی‌گری است؛ این روحیه را باید حفظ کنید. معنای روحیه‌ انقلابی چیست؟ معنایش این است که یک انسان انقلابی، شجاعت دارد، اهل اقدام است، اهل عمل است، ابتکار می‌ورزد، بن‌بست‌شکنی می‌کند، گره‌گشایی می‌کند؛ از چیزی نمی‌ترسد، به آینده امیدوار است، به امید خدا به سمت آینده‌ روشن حرکت می‌کند؛ انقلابی‌گری یعنی این؛ این [فرد] انقلابی است؛ این روحیه‌ انقلابی را باید حفظ کرد.

۱۲ آبان ۱۳۹۵/ بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان

ایران آینده؛ منبع علمی جهان

باید جوری حرکت بکنیم که در یک فاصله‌ معقول زمانی -بنده چند سال قبل گفتم ۵۰سال بعد- ایران در دنیا منبع علم محسوب بشود؛ یعنی اگر کسانی بخواهند به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنند، ناچار بشوند فارسی یاد بگیرند. این یک آینده‌ ممکنی است؛ این را تعجب نکنید. یک روزی در دنیا همین جوری بوده؛ دانشمندان ما یک روزی، در یک برهه‌ای از تاریخ، در قله‌ دانش دنیا قرار داشتند؛ کتاب‌های آن‌ها در همه‌ دانشگاه‌های دنیا، در دانشگاه‌های غرب و دانشگاه‌های شرق -یعنی هند و چین و مانند این‌ها که آن وقت دانشی هم داشتند- مورد توجه و مورد استناد قرار می‌گرفته. ما باید چشم به این افق [بدوزیم].

۲۶ آبان ۱۴۰۰/ بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی

منبع: روزنامه قدس