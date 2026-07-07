باشگاه خبرنگاران جوان- در پی دخالت مستقیم رییس‌جمهور آمریکا در قوانین داوری و شکست چهار بر یک تیم آمریکا برابر بلژیک، بخش رسانه‌ای تیم ملی در پیام کوتاهی که در گروه فضای مجازی «تیم ملی ایران» با عضویت بیش از ١۵٠ رسانه بین المللی، نوشت: «حالا همه جهان به خاطر شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال می‌رقصند».

این پیام در واکنش به اظهارات سخیف وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از حذف تیم ایران از رقابت‌های جام جهانی و دخالت مستقیم دولت آمریکا در تصمیم داوری بازی امریکا برابر بوسنی و هرزگوین منتشر شد.

پیش از این رئیس جمهور آمریکا از اینفانتینو خواسته بود کارت قرمز بازیکن این تیم بالوگان را مقابل بلژیک لحاظ نکند و این بازیکن در این بازی حضور داشته باشد و فیفا با این درخواست برخلاف قوانین موافقت کرده بود و این بازیکن به میدان رفت و در نهایت تیم میزبان 4 گل از بلژیک دریافت کرد و این در حالی است که ایران و بلژیک در دور گروهی به تساوی بدون گل رسیدند.