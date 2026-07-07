در پی ناکامی آمریکا برابر بلژیک، بخش رسانه‌ای تیم ملی ایران با انتشار پیامی کنایه‌آمیز، شکست میزبان را تحقیرآمیز توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی دخالت مستقیم رییس‌جمهور آمریکا در قوانین داوری و شکست چهار بر یک تیم آمریکا برابر بلژیک، بخش رسانه‌ای تیم ملی در پیام کوتاهی که در گروه فضای مجازی «تیم ملی ایران» با عضویت بیش از ١۵٠ رسانه بین المللی، نوشت: «حالا همه جهان به خاطر شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال می‌رقصند».

این پیام در واکنش به اظهارات سخیف وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از حذف تیم ایران از رقابت‌های جام جهانی و دخالت مستقیم دولت آمریکا در تصمیم داوری بازی امریکا برابر بوسنی و هرزگوین منتشر شد.

پیش از این رئیس جمهور آمریکا از اینفانتینو خواسته بود کارت قرمز بازیکن این تیم بالوگان را مقابل بلژیک لحاظ نکند و این بازیکن در این بازی حضور داشته باشد و فیفا با این درخواست برخلاف قوانین موافقت کرده بود و این بازیکن به میدان رفت و در نهایت تیم میزبان 4 گل از بلژیک دریافت کرد و این در حالی است که ایران و بلژیک در دور گروهی به تساوی بدون گل رسیدند.

برچسب ها: بلژیک ، تیم ملی فوتبال ایران ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۱۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۶ تير ۱۴۰۵
دمت گرم بلژیک شما تیمی هستید که عادل فردوسی پور می گفت کیفت نداره حالا تیم امریکای تروریست را شکست دادید چوب خدا صدا نداره .....
۰
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۵:۳۵ ۱۶ تير ۱۴۰۵
این تیم واقعا، انصافا خوب بازی کردند دست همه از مربیان و بازیکنان که تلاش خودشان را کردند درد نکند وقتی سیاست البته سیاست این جنایتکار ان آمریکا و اسرائیل بر همه چیز تأثیر می‌گذارد دیگر نباید خرده گرفت .
خدا قوت وخسته نباشی به همه .
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۶ تير ۱۴۰۵
یکم دلم خنک شد ،حمد لله...
۰
۲۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۲۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
ایرانی که خودش یک مرحله زودتر حذف شده برای تیمی که یک مرحله ازش بلا تر رفته مسخرش میکنه خیلی خیلی خنده داره
۱۶
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۱۶ تير ۱۴۰۵
این تصویر مقایسه نتایج ایران و بلژیک و امریکا خیلی حرف برای گفتن دارد.
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۴:۴۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
ترامپ امشب توییت میزنه ایرانی ها بازیکنان پلژیک خریده
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۶ تير ۱۴۰۵
همه اخبار ورزشی ها باید گلهای خورده آمریکا را هرروز پخش کنند مخصوصا گل آخر که خیلی راحت گل خورد
۴
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۱۶ تير ۱۴۰۵
قیافه آویزون ترامپ هم باید نشان داده بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
همه میدونن فوتبال آمریکا خوب نیس حالا چیکار کنیم خوشحال شیم جشن بگیریم آلمان وپرتغال با اون عظمتشون حذف شدن فوتبال همینه خودمون چی با گروه آسون حتی صعودم نکردیم
۲۵
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
چقدر دلم خنک شد
تا حالا از حذف یه تیم اینقدر خوشحال نشده بودم
تیم کثیف با بازی پاک نروژ حذف شد
۵
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
باخت حقت بود آمریکا ی جنایت کار
۵
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۶ تير ۱۴۰۵
واقعا که چه جواب خوبی بهش دادن آفرین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۶ تير ۱۴۰۵
الان میخواید چون بلژیک آمریکا برد به بازیکنان ایران بازم پاداش بدید خخخخ
خوبه مصر هم با بلژیک مساوی کرد
۱۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۶ تير ۱۴۰۵
چه ربطی داره؟
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۶ تير ۱۴۰۵
از بلژیک ممنونیم باید در مراسمی ازبازیکنان بلژیک قدردانی کرد
۵
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
این امریکای منحوس راخدا همه جورخارکرده وادامه داره همونی که گفته بودازحذف ایران خوشحال شدم ورقصیدم خداچنین کرد که توبت خوشحالی ایران ورامین رضاییان که گریه میکردهم برسه خداراشکر
۴
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۶ تير ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا. نفرین بر آمریکا. نفرین بر سیاست آمریکا. از خداوند بابت شکست مفتضحانه آمریکا در مقابل بلژیک سپاسگزاریم.
۴
۲۷
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۱۲
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