باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غفاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از برداشت ۶ هزار تن علوفه ارگانیک از ۱۵۰۰ هکتار اراضی این شهرستان و جهش ۱۵ درصدی در تولید شیر دامداری‌ها خبر داد و گفت: برداشت چین اول علوفه شامل اسپرس و یونجه در بخش بلده آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به کیفیت بالای علوفه تولیدی، نیاز دامداران منطقه به طور قابل توجهی تامین شود.

او با اشاره به اهمیت تولید علوفه در تأمین خوراک دام، افزود: ارزش غذایی این محصولات در فرآیند تولید گوشت و تأمین مایحتاج دامداران بسیار حائز اهمیت بوده و پیش‌بینی می‌شود به‌طور متوسط چهار تن علوفه در هر هکتار برداشت شود.

غفاری همچنین با بیان اینکه محصولات تولیدی کاملاً ارگانیک هستند، گفت: استفاده از این علوفه در تغذیه دام‌های سنگین می‌تواند تا ۱۵ درصد در تولید شیر مؤثر باشد.

▫️بخش بلده شهرستان نور، با دارا بودن یک هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی زیر کشت علوفه، نقش مهمی در تأمین خوراک دام منطقه ایفا می‌کند و برداشت این محصولات، گامی مهم در راستای خودکفایی در تولید علوفه و حمایت از دامداران محسوب می‌شود.