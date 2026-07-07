باشگاه خبرنگاران جوان - شاید اگر تابستان ۱۳۵۹ (۴۶ سال قبل) به صدام حسین میگفتند روزی فرامیرسد که ۱۰ استان کشورش به احترام یکی از سرسختترین فرماندهان نظامی ایران کاملاً تعطیل میشود، باور نمیکرد. کسی که با غرور، وعده فتح ۳ روزه تهران را در برابر دوربینها داد، حالا به زبالهدان تاریخ رفت تا امروز پایتخت سابقش، تسلیم معنویت رهبر شهید ایران شود.
در آخرین روزهای شهریور ۱۳۵۹ (۴۶ سال قبل) صدام حسین در برابر دوربینهای تلویزیونی ایستاد، قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را پاره کرد و با غروری آمیخته به توهم، سقوط نظام نوپای جمهوری اسلامی را در سر میپروراند و وعده میداد که «سه روز دیگر در تهران مصاحبه میکنم»!
اما حالا پیکر مطهر حضرت آیتالله سید علی خامنهای، رهبر بزرگ انقلاب اسلامی که خود روزگاری در قامت یک فرمانده غیور، لباس رزم پوشیده و در خطوط مقدم جبههها علیه این تجاوز همهجانبه میجنگید، در میان بهت و ارادت جهانیان تشییع میشود.
در پاسداشت مقام این رهبر فرزانه، ۱۰ استان عراق (استانهای بغداد، نجف اشرف، کربلای معلی، بابل، ذیقار، بصره، میسان، واسط، مثنی و الدیوانیه تاکنون) روز چهارشنبه را برای مشارکت گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر ایشان در نجف اشرف و کربلای معلی تعطیل رسمی اعلام کردهاند.
این تجلیل بینظیر در خاک همسایه، گویاترین پاسخ تاریخ به فاتح توهمی تهران است.
صدام حسین همچنین در آبان ۱۳۵۹ صراحتاً در مصاحبهای اعلام کرد: «ما از تجزیه و انهدام ایران ناراحت نمیشویم و صریحاً اعلام میداریم در شرایطی که این کشور دشمنی بورزد، هدف هر فرد عراقی و یا هر عربی، تقسیم ایران و خرابی آن خواهد بود.»
طارق عزیز، نخستوزیر وقت عراق نیز این استراتژی را عریانتر بیان کرد و گفت: «وجود پنج ایران کوچکتر بهتر از وجود یک ایران واحد خواهد بود... ما از شورش ملتهای ایران پشتیبانی خواهیم کرد و تمام سعی خود را متوجه تجزیه ایران خواهیم نمود.»
همزمان طه یاسین رمضان، معاون نخستوزیر عراق نیز در مصاحبه با روزنامه الثوره بر این نکته تأکید داشت که این جنگ، یک نبرد تمامعیار برای محو موجودیت فعلی ایران است.
در آن ساعات پر اضطراب و در شرایطی که دشمن کمر به تکهتکه کردن خاک وطن بسته بود، امام خمینی (ره) به خروش آمد و ندای ملکوتیاش دلهای شیفتگان انقلاب و نظام را متوجه دفاع از کیان جمهوری اسلامی نمود؛ به طوری که میلیونها نفر از اقشار مختلف مردم اعم از کارگر، کارآفرین، کارمند، مدیر، بیسواد و باسواد، دانشآموز و دانشجو در کنار روحانیت با تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی، بدون امکانات و تجهیزات و حتی آموزشهای نظامی به مقاومت پرداختند.
در همان روزها، اولین کسی که در رادیو و تلویزیون حاضر شد و با کلام استوار خود پیام آرامش و ایستادگی را به ملت ابلاغ کرد، امام جمعه وقت تهران، آیتالله سید علی خامنهای بود.
در کتاب خاطرات «پا به پای آزادگان» نقل شده است که شنیدن این پیام به یادماندنی و قاطع که از پاسخ دندانشکن ارتش خبر میداد، موجی از آرامش و تسکین را در دلهای مردم جاری کرد. در همان شب، پیام آرامشبخش و تهییجکننده امام خمینی (ره) نیز در حاشیه بحث بازگشایی مدارس پخش شد تا اراده ملت را دوچندان کند.
آیتالله خامنهای که در اردیبهشتماه ۱۳۵۹ با حکم امام راحل به همراه شهید مصطفی چمران به عنوان نماینده در شورای عالی دفاع ملی منصوب شده بودند، مسیر دفاع را با نگاهی عمیقاً مردمی دگرگون ساختند. ایشان در ستاد جنگهای نامنظم نقشی کلیدی در شکلگیری و هدایت نیروهای مردمی، سپاه پاسداران و بسیج ایفا کردند و برخلاف کارشکنیها و رویه بنیصدر، جنگ را به معنای واقعی کلمه مردمی کردند.
در روزهای سختی که خرمشهر مظلوم زیر آتش سنگین دشمن بود، ایشان با درک دقیق نظامی و طی نامهای جدی به بنیصدر تأکید کردند که با اتخاذ تدابیر صحیح و استقراری هوشمندانه در محور خرمشهر-شلمچه و تقاطع خطوط ماهشهر–آبادان و اهواز-آبادان، میتوان جلوی سقوط شهر را گرفت. اما بیکفایتی رئیسجمهور وقت مانع از تحقق این تدابیر شد؛ موضوعی که بعدها در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ در جلسه بررسی کفایت سیاسی بنیصدر، توسط آیتالله خامنهای به عنوان عامل اصلی سقوط خرمشهر به صراحت افشا شد.
ایشان تنها مردِ میدانِ سیاست و تدبیر در پایتخت نبودند، بلکه خود با شجاعت در جبههها و خطوط مقدم حضور مییافتند.
در همان دوران غربت و اشغال، ایشان تا نزدیک پل خرمشهر پیش رفتند و با چشمان خود دیدند که چگونه جوانان با دست خالی، اما با دلی سرشار از ایمان به خدا، بدون ابزار پیشرفته در برابر تانکها و تجهیزات مدرن غربیِ صدام ایستادگی میکنند.
ایشان با سفر به آبادان و خرمشهر، در میان بسیجیان اعزامی از فارس و تهران سخنرانی کرده و مایه تقویت روحیه رزمندگان میشدند. همین حضور میدانی و مستمر، مقدمه تحولات بزرگی شد؛ به طوری که در دوران ریاستجمهوری ایشان از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، موازنه قدرت به سود ایران تغییر یافت، رؤیای تجزیه کشور برای همیشه دفن شد و نیروهای بعثی از بیشتر خاک وطن بیرون رانده شدند. کار به جایی رسید که صدام در عملیات فتحالمبین شانس آورد که تنها با نیم ساعت فاصله، از چنگال بچههای سپاه گریخت و دستگیر نشد.
امروز، سالها از آن روزهای آتش و حماسه میگذرد. صدام با تمام تکبرش به زبالهدان تاریخ پیوست، اما نام و یاد رهبر شهید و والامقام انقلاب اسلامی چنان مرزهای جغرافیایی را درنوردیده که ده استان عراق برای تشییع پیکر مطهرش سوگوار و تعطیل میشوند.
مردی که روزی صدام و دولتمردانش قصد نابودی و تکهتکه کردن راه و دیارش را داشتند، امروز با احترامی بینظیر و تکرارنشدنی در دل خاک نجف و کربلا تشییع میشود.
منبع: فارس