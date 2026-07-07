قائم مقام شرکت راه آهن با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه بلیت مسیر مشهد وجود ندارد گفت: پیش‌بینی قطار‌های فوق‌العاده جدید در صورت افزایش تقاضای سفر به مشهد در دستور کار قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - میر حسن موسوی قائم‌مقام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  از پیش‌بینی قطارهای فوق‌العاده در مسیر تهران-مشهد و تمهیدات ویژه برای بازگشت عزاداران رهبر شهیدخبر داد و گفت: علاوه بر افزایش ظرفیت قطارهای برنامه‌ای، در صورت افزایش تقاضا، قطارهای فوق‌العاده دیگری نیز به ناوگان اضافه خواهد شد.

قائم‌مقام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تشریح برنامه‌های این شرکت برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر، اظهار کرد: از پانزدهم تا بیستم، در مسیر تهران-مشهد و بالعکس، چهار قطار فوق‌العاده در مسیر رفت و چهار قطار فوق‌العاده در مسیر برگشت پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین چهار رام ریل‌باس فوق‌العاده نیز به مشهد اعزام شده تا در صورت نیاز، هم در جابه‌جایی مسافران حومه مشهد و هم برای مدیریت بازگشت مسافران مورد استفاده قرار گیرد. البته این ریل‌باس‌ها فعلاً برای فروش بلیت عرضه نشده‌اند و به‌عنوان ظرفیت پشتیبان در نظر گرفته شده‌اند.

موسوی با اشاره به افزایش ظرفیت قطارهای برنامه‌ای گفت: علاوه بر قطارهای فوق‌العاده، برای اغلب قطارهای برنامه‌ای که به مقصد مشهد حرکت می‌کنند، بسته به شرایط فنی، یک تا سه واگن به ظرفیت قطارها اضافه شده و بلیت آن‌ها نیز در سامانه فروش عرضه شده است.

قائم‌مقام راه‌آهن خاطرنشان کرد: تا شامگاه گذشته، در تمامی روزها و در هر دو مسیر رفت و برگشت، بلیت برای متقاضیان سفر موجود بوده است. همچنین اگر برای روزهای شانزدهم یا نوزدهم تقاضا بیش از پیش‌بینی‌ها باشد، یک قطار فوق‌العاده دیگر نیز آماده شده و در صورت نیاز به ناوگان اضافه خواهد شد.

وی درباره وضعیت بلیت‌ها تأکید کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی از نظر ظرفیت بلیت وجود ندارد. برای نمونه، روز پانزدهم حدود دو هزار صندلی خالی در سامانه فروش موجود بود و برای همه روزهای پیش‌بینی‌شده ظرفیت مناسبی در نظر گرفته شده است.

موسوی ادامه داد: هم‌اکنون به‌صورت لحظه‌ای وضعیت تقاضا در ستاد راه‌آهن رصد می‌شود و متناسب با میزان استقبال مردم، در صورت نیاز قطارهای فوق‌العاده جدید نیز پیش‌بینی و بلیت آن‌ها در سامانه فروش عرضه خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به تمهیدات بازگشت مسافران گفت: برای مسیر بازگشت نیز برنامه‌ریزی کامل انجام شده و علاوه بر قطارهای فوق‌العاده برنامه‌ریزی‌شده، دو تا سه قطار دیگر نیز به‌صورت آماده‌باش در مشهد مستقر شده‌اند تا در صورت افزایش ناگهانی تقاضا، بلافاصله وارد چرخه خدمت‌رسانی شوند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
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