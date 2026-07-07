باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای تأکید کرده است که به اجرای کامل توافق آتشبس در نوار غزه و تمامی بندهای آن پایبند است و تا زمان واگذاری کامل اداره این باریکه به کمیته ملی اداره غزه، بر اساس مفاد این توافق عمل خواهد کرد.
حماس اعلام کرده که اقدام مسئولانه نهادهای دولتی در غزه -شامل انحلال کمیته اضطراری دولتی و استعفای محمد عبدالخالق الفرا (رئیس این کمیته و سرپرست پیگیری امور دولتی) - در چارچوب تکمیل آمادگیها و ترتیبات اداری و قانونی برای انتقال مسئولیتها به کمیته ملی اداره غزه صورت گرفته است.
این جنبش نسبت به تلاشهای مستمر رژیم صهیونیستی برای کارشکنی در اجرای توافق و تخریب مسیر آن هشدار داده و اعلام کرده که اشغالگران در پی تحمیل خلأ اداری هستند تا رنج ملت فلسطین را عمیقتر کرده و تلاشها برای بازگشت به زندگی عادی در غزه را ناکام بگذارند.
حماس از میانجیها و کشورهای ضامن خواسته است که فوراً وارد عمل شده و با اعمال فشار بر رژیم اشغالگر، مانع ادامه کارشکنیهای آن در اجرای توافق شوند. این جنبش همچنین بر ضرورت فراهمسازی زمینه برای ورود سریع کمیته ملی اداره غزه به این باریکه و آغاز فوری فعالیت آن تأکید کرده و افزوده است که این اقدام، فرصت سوءاستفاده را از اشغالگران میگیرد، پایداری مردم غزه را تقویت کرده و از رنج آنان میکاهد.
منبع: الجزیره