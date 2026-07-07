باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه الجزیره با استناد به تحلیل تصاویر ماهوارهای گزارش داد که ناو هواپیمابر آمریکایی «یواساس آبراهام لینکلن» طی دو هفته گذشته، از دریای عمان به سمت دریای عرب عقبنشینی کرده است.
مقایسه تصاویر ثبتشده در ۲۲ ژوئن گذشته با آخرین تصویر موجود در تاریخ ۵ ژوئیه جاری نشان میدهد که این ناو هواپیمابر حدود ۲۰۷ کیلومتر به سمت جنوب حرکت کرده است.
این در حالی است که پیش از این در فاصله تقریبی ۱۴۰ کیلومتری از بندر چابهار ایران در دریای عمان مستقر بود و در حال حاضر در دریای عرب موضع گرفته است.
منبع: النشره