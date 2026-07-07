مقایسه تصاویر ماهواره‌ای نشان داد ناو آبراهام لینکلن با ترک دریای عمان، بیش از ۲۰۰ کیلومتر از موقعیت خود عقب نشسته و در دریای عرب موضع گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه الجزیره با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد که ناو هواپیمابر آمریکایی «یواس‌اس آبراهام لینکلن» طی دو هفته گذشته، از دریای عمان به سمت دریای عرب عقب‌نشینی کرده است.

مقایسه تصاویر ثبت‌شده در ۲۲ ژوئن گذشته با آخرین تصویر موجود در تاریخ ۵ ژوئیه جاری نشان می‌دهد که این ناو هواپیمابر حدود ۲۰۷ کیلومتر به سمت جنوب حرکت کرده است.

این در حالی است که پیش از این در فاصله تقریبی ۱۴۰ کیلومتری از بندر چابهار ایران در دریای عمان مستقر بود و در حال حاضر در دریای عرب موضع گرفته است.

منبع: النشره

برچسب ها: ناو آبراهام لینکلن ، ناو هواپیمابر ، دریای عمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
کریم
۱۳:۳۶ ۱۶ تير ۱۴۰۵
این نمیتونه عقب نشینی باشه چون اولا ناوها ثابت نمیمونن دوما این حرکت یک آرایش جدید میتونه باشه
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۱۶ تير ۱۴۰۵
برو و هیچگاه به اینجا برنگردد. آمریکا متعلق به اینجا نیست.
۰
۳
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