باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و وداع رهبر شهید در تهران، گفت: مراسم تشییع و وداع در پایتخت به پایان رسیده و جا دارد از حضور میلیونی مردم عزیز کشور که طی سه روز گذشته سنگ تمام گذاشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.
وی که از پایانه مسافربری جنوب تهران سخن میگفت، افزود: از مردمی که برای تردد از حملونقل عمومی استفاده کردند نیز تشکر میکنم. با برنامهریزی انجامشده از هفته گذشته و اطلاعرسانی درباره تهیه غیرحضوری بلیت، آرامش و نظم بسیار خوبی در پایانه جنوب و سایر پایانههای مسافربری تهران برقرار شد.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای ادامه داد: مسافران با حضور منظم در پایانهها و با استفاده از ناوگانی که از پیش توسط شرکتهای حملونقل تأمین شده بود، بدون مشکل به مقاصد و شهرهای خود بازگشتند.
اکبری با اشاره به ادامه مراسم تشییع در شهرهای قم و مشهد، از مردم خواست برای مدیریت بهتر سفرها، بلیت بازگشت خود را از قبل تهیه کنند.
وی تأکید کرد: امیدواریم مردم کشور علاوه بر حضور در مراسم تشییع در قم و مشهد، نسبت به تهیه بلیت برگشت نیز اقدام کنند تا با مدیریت مناسب و آرامش کامل، بازگشت مسافران از این دو شهر نیز به بهترین شکل انجام شود.