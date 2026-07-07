معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به ادامه مراسم تشییع در شهر‌های قم و مشهد، از مردم خواست برای مدیریت بهتر سفرها، بلیت بازگشت خود را از قبل تهیه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و وداع رهبر شهید در تهران، گفت: مراسم تشییع و وداع در پایتخت به پایان رسیده و جا دارد از حضور میلیونی مردم عزیز کشور که طی سه روز گذشته سنگ تمام گذاشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

وی که از پایانه مسافربری جنوب تهران سخن می‌گفت، افزود: از مردمی که برای تردد از حمل‌ونقل عمومی استفاده کردند نیز تشکر می‌کنم. با برنامه‌ریزی انجام‌شده از هفته گذشته و اطلاع‌رسانی درباره تهیه غیرحضوری بلیت، آرامش و نظم بسیار خوبی در پایانه جنوب و سایر پایانه‌های مسافربری تهران برقرار شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: مسافران با حضور منظم در پایانه‌ها و با استفاده از ناوگانی که از پیش توسط شرکت‌های حمل‌ونقل تأمین شده بود، بدون مشکل به مقاصد و شهرهای خود بازگشتند.

اکبری با اشاره به ادامه مراسم تشییع در شهرهای قم و مشهد، از مردم خواست برای مدیریت بهتر سفرها، بلیت بازگشت خود را از قبل تهیه کنند.

وی تأکید کرد: امیدواریم مردم کشور علاوه بر حضور در مراسم تشییع در قم و مشهد، نسبت به تهیه بلیت برگشت نیز اقدام کنند تا با مدیریت مناسب و آرامش کامل، بازگشت مسافران از این دو شهر نیز به بهترین شکل انجام شود.

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، اتوبوس
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