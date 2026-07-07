باشگاه خبرنگاران جوان- دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی با استقرار در پایانه مرزی شلمچه، آخرین اقدامات خود را برای ارائه خدمات به زائران در بخش‌های حمل‌ونقل، بهداشت، امنیت، اسکان و خدمات رفاهی تکمیل کرده‌اند.

توسعه و تجهیز سایه‌بان‌ها، افزایش تعداد گیت‌های ورودی و خروجی، آماده‌سازی پارکینگ‌ها، استقرار مواکب، تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تامین آب آشامیدنی، نصب مه‌پاش‌ها و سرویس‌های بهداشتی، و همچنین استقرار نیرو‌های امدادی، درمانی و انتظامی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌گرفته در این مرز است.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان از آمادگی یگان‌های مستقر در مرز شلمچه برای مدیریت تردد زائران اربعین حسینی در این گذرگاه خبر داد.

سردار حجت سفیدپوست سه‌شنبه در بازدید از روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، استقرار نیرو‌ها و تمهیدات امنیتی و خدماتی در گذرگاه اربعین حسینی اظهار کرد: آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی فراهم شده است.

وی با اشاره به اهمیت مرز شلمچه به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی تردد زائران اربعین حسینی افزود: مرزبانان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی و تجهیزاتی، در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، آماده تامین امنیت، تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوب به زائران هستند.

سردار سفیدپوست بر ضرورت حفظ آمادگی حداکثری، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و تکریم زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تاکید کرد و گفت: اقدامات لازم امنیتی، تجهیزاتی، خدماتی و پشتیبانی و همچنین نحوه استقرار نیرو‌ها و یگان‌های مستقر در مرز شلمچه برای مدیریت تردد زائران پیش‌بینی شده است.

سرپرست پایانه مرزی شلمچه گفت: در چند روز گذشته ۱۰ هزار و ۸۹۳ تردد مسافر از مرز زمینی شلمچه به ثبت رسیده است.

حسن درویشی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۸۴۸ نفر از هموطنان وارد کشور شده و سه هزار و ۸۵۲ نفر از مرز شلمچه خارج شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت، ۲ هزار و ۳۳۱ تبعه خارجی وارد کشور و یک هزار و ۸۶۲ تبعه خارجی از طریق این مرز از کشور خارج شدند.

سرپرست پایانه مرزی شلمچه با اشاره به روند مطلوب تردد در این پایانه مرزی افزود: خدمات‌رسانی به مسافران با آمادگی کامل دستگاه‌های مستقر در مرز و بدون وقفه در حال انجام است.