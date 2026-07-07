باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - ملت وفادار ایران چند روزی است که با عشق و دلدادگی در خیابان های پایتخت و امروز نیز در قم در حال بدرقه قائد شهید امت هستند.

جدایی از بزرگ مرد تاریخ برای این ملت سخت است، مردی که درس فداکاری ، مقاومت، اقتدار و صبوری را به ما آموخت.

این روزها تصاویر از شبکه های بین المللی و رسانه های مکتوب وتصویری درون مرزی و برون مرزی گویایی حضور دریای بی کران مردم در بدرقه قائد شهید امت زیر گرمای هوای تیر ماه در استانهای تهران و قم است، اکنون دنیا غیرت و فداکاری ملت ایران را اینگونه به نظاره نشسته است.

سخنان قائد شهید امت چراغ راه زندگی

زینب یکی از عزاداران گیلانی است که افتخار حضور در این حماسه تاریخی را داشت اینگونه از حضور بدرقه آقای شهید روایت می کنند :

وی با بیان اینکه پیر و جوان با تشکیل صف های در این آیین معنوی شرکت کرده اند ، گفت: همه با پرچم های قرمز آمده اند تا به جهانیان اعلام کنند خونخواه رهبر شهید شان هستند.

زینب اذعان داشت : ملت ایران در این روزها پیام اتحاد و همبستگی شأن را در تشییع باشکوه رهبر شهید امام خامنه ای به دنیا مخابره کرده اند .

وی با تاکید بر اینکه دشمنان انقلاب و اسلام از این اتحاد می هراسند، گفت: از همان روزی که آقای شهید ما رفت دل های یک ملت آرام ندارد ، تصویر لبخند آقا برای همیشه در دل های ما ماندگار است.

زینب بین صحبت های آه و اشک اش ادامه داد : آقا همیشه در سخنانش می فرمود : مثل شهدا زندگی کنید .

وی اظهار داشت : امیدواریم همه ما در عمل بتوانیم به سفارشات و هدایت های که در سخنرانی هایشان داشتند گوش کنیم و چراغ راه زندگی مان قرار دهیم.

آیین بدرقه آقای شهید ایران مانور اقتدار ملت ایران

علی رضا از دیگر عزاداران گیلانی در این حماسه عظیم است او با اشاره به آرزوی دیدار رهبر شهید گفت : متاسفانه در قید حیاتش موفق به دیدار مقام معظم رهبری نشدم .

وی افزود : تمام هستی ما در میان تابوت هست ، باورم نمی شود اینگونه قائد شهید امت از بین ما رفته باشد هر چند شهادت آرزوی دیرینه اش بود.

علی رضا با اشاره به اینکه حضور میلیونی ملت ایران در آیین بدرقه سراسر خروش و نفرت از دشمنان است، تصریح کرد : تا خون در رگ ماست انتقام قائد شهید امت را خواهیم گرفت.

وی اظهار داشت : آیین بدرقه آقای شهید ایران مانور اقتدار ملت ایران است، دشمنان انقلاب و اسلام الفبای فطرت انسانیت را نفهمیدن و امروز ملت ایران بعد از فراقش. با آرمانهای او نفس می‌کشند.

علی رضا با اشاره به اینکه رهبر شهید پناهگاه ما بود و با سخنانش آرام می گرفتیم، خاطر نشان کرد: ما آنگونه که باید آقای شهید ایران را نشناختم.

امروز سه شنبه ۱۶تیر ۱۴۰۵ عاشقان امام و ولایت از مسجد جمکران تا مرقد مطهر حضرت معصومه ( س) که حدودا ۷ کیلومتر است را به عشق آقای شهید آمدند تا در این مانور اقتدار ملت ایران شرکت کنند این مسیر مملو از عاشقان ولایت است.‌

سفر بخیر آقای شهید ایران ، با رفتنت ملت ایران یتیم شد، راهت ادامه دارد، و اما انتقامت تکلیف الهی ماست .