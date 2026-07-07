باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای پر از حماسه و اندوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، گام‌های خروشان امت اسلامی تجدید میثاقی باشکوه با ولایت است؛ گام‌هایی متبرک که پیامبر اکرم(ص) پاداش‌های شگفت‌آور ملکوتی را برای تک‌تک آن‌ها به تشییع‌کنندگان بشارت داده‌اند.

‏این روزها ایران اسلامی و جهان تشیع، در یکی از تاریخی‌ترین فرازهای خود، شاهد خروش میلیونی پیاده‌هایی است که پیکر مطهر رهبر شهید و همراهانشان را از تهران تا قم، نجف اشرف و در نهایت حرم مطهر رضوی بدرقه می‌کنند. در این روزهای پر از اندوه و حماسه که عطر شهادت و ولایت‌مداری کوچه‌ها و خیابان‌هایمان را پر کرده است، گام برداشتن در مسیر تشییع این هادیان امت، فراتر از یک وظیفه ملی، یک مجاهدت عظیم دینی و عبادتی بی‌بدیل است. از منظر معارف اسلامی، تکریم پیکر مؤمن و مجاهد فی‌سبیل‌الله، آسمان‌ها را به تحسین وامی‌دارد. در آستانه تشریف‌فرمایی پیکر مطهر ایشان به آستان ملائک‌پاسبان حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، شما را به خواندن این بشارت ملکوتی و حدیث شریف از پیامبر اعظم(ص) دعوت می‌کنیم تا قدر هر گام خود را در این مسیر بهشتی بیشتر بدانیم.

‏حدیث شریف: گام‌های صد میلیونی؛ اعجاز یک بدرقه

پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: هر کسی جنازه‌ای را تشییع کند، تا زمانی که به خانه‌اش برگردد، برای هر گامش صد هزار هزار ثواب ثبت می‌شود و صد هزار هزار گناه از او محو می‌شود و صد هزار هزار درجه او را بالا می‌برند؛ و اگر بر آن مُرده نماز بخواند، صد هزار فرشته در تشییع جنازه او شرکت می‌کنند و همگی تا زمانی که برگردد، برایش طلب آمرزش می‌کنند؛ و اگر شاهد دفن او باشد، خداوند هزار فرشته بر او می‌گمارد که همگی تا آن‌گاه که از قبرش برانگیخته شود برایش آمرزش بطلبند.

منبع: قدس آنلاین