به دنبال جلب توجه عینک آفتابی رئیس‌جمهور فرانسه در دمشق، کاخ الیزه اعلام کرد که مکرون دچار پارگی مویرگ در چشم راست خود شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عینک آفتابی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در جریان سفرش به سوریه از آن استفاده کرد، توجهات را به خود جلب نمود و سوالاتی را درباره علت اصرار او به استفاده از آن برانگیخت.

با این حال، این ابهام چندان به طول نینجامید؛ چرا که سخنگوی کاخ الیزه توضیح داد رئیس‌جمهور فرانسه از یک مشکل موقتی در یکی از چشمان خود رنج می‌برد. این مشکل شامل پاره شدن یکی از مویرگ‌های خونی است که باعث قرمزی چشم و افزایش حساسیت آن به نور شده و او را مجبور کرده است به طور موقت از عینک آفتابی استفاده کند.

الیزه ادعا کرد که این عارضه، جزیی است و جای نگرانی ندارد و رئیس‌جمهور فرانسه به محض بهبودی چشمش، عینک را کنار خواهد گذاشت. بدین ترتیب، عینکی که توجه لنز دوربین عکاسان را به خود جلب کرده بود، به یک جزئیات مورد توجه در این سفر تبدیل شد.

پیش از این نیز در اوایل ژانویه گذشته، کاخ ریاست‌جمهوری «الیزه» توضیحی درباره ظاهر شدن مکرون با چشمی راستِ پرخون و سرخ ارائه و تاکید کرده بود که این موضوع مربوط به پاره شدن یک رگ خونی کوچک است و یک مشکل جدی سلامتی به شمار نمی‌رود.

در آن زمان، روزنامه «لو پاریزین» به نقل از بیانیه صادر شده از سوی نهاد ریاست‌جمهوری نوشت: «این تنها یک خونریزی ساده از یک رگ خونی در چشم است و هیچ چیز خطرناکی در آن وجود ندارد.» این پدیده که به عنوان خونریزی زیر ملتحمه شناخته می‌شود، یک عارضه خوش‌خیم و شایع است که خطری برای سلامتی ایجاد نمی‌کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: امانوئل مکرون ، عینک آفتابی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۱۶ تير ۱۴۰۵
خب ب جهنم به ما چه
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۶ تير ۱۴۰۵
نه بابا خانومش عنایت کرده
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۱۶ تير ۱۴۰۵
شاید زنش با مشت کوبیده تو صورتش
۰
۴
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