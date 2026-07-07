باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک منبع به رویترز گفت که ایالات متحده در حال مذاکره با آلمان و سایر کشورهای اروپایی برای ایجاد تولید مشترک موشکهای AIM-۱۲۰ AMRAAM ریتون و تأسیسات نگهداری موشکهای PAC-۳ پاتریوت لاکهید در اروپا است.
در صورت اجرایی شدن، هر دو پروژه میتوانند ظرفیت کارخانههای ریتون (RTX.N) و لاکهید مارتین (LMT.N) را در ایالات متحده آزاد کرده و به غولهای دفاعی آمریکا امکان افزایش تولید در داخل کشور را بدهند.
این منبع که به شرط ناشناس ماندن صحبت میکرد، گفت که کشورها بیانیهای برای اعلام قصد را در یک مجمع صنعتی ناتو در حاشیه اجلاس آنکارا، اواخر روز سهشنبه امضا خواهند کرد.
هم موشکهای PAC-۳ برای یگانهای پدافند هوایی پاتریوت و هم موشکهای AIM-۱۲۰C-۸ که توسط سامانههای پدافند هوایی NASAMS و همچنین جنگندههای اف-۱۶ پرتاب میشوند، در اوکراین تقاضای بالایی دارند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها از متحدان اروپایی به دلیل اتکا به آمریکا برای تأمین امنیت خود انتقاد کرده و در عین حال آنها را تحت فشار قرار داده است تا هزینههای دفاعی خود را افزایش دهند و تجهیزات بیشتری از آمریکا خریداری کنند. او همچنین گاهی تهدید کرده است که واشنگتن را از ناتو خارج خواهد کرد.
در اواسط ژوئن، ترامپ قانون تولید دفاعی را برای رفع محدودیتهای تأمین و توسعه تسلیحات برای تولید مهمات و زنجیرههای تأمین، به کار گرفت.
این اقدام به دنبال نگرانی فزاینده در واشنگتن درباره ظرفیت تولیدکنندگان تسلیحات آمریکایی برای پاسخگویی به تقاضا صورت گرفت، زیرا هم جنگ با ایران و هم جنگ در اوکراین، ذخایر تسلیحاتی آمریکا را کاهش داده است.
ترامپ همچنین تولید مشترک تسلیحات آمریکایی با اروپا را تشویق کرده است.
منبع: رویترز