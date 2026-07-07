نظرسنجی روزنامه نیویورک‌تایمز نشان داد بسیاری از مخاطبان، فیلم «احمق‌سالاری» را دقیق‌ترین و واقعی‌ترین تصویر از ایالات متحده می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با دویست‌وپنجاهمین سالگرد تأسیس آمریکا، نظرسنجی روزنامه نیویورک‌تایمز نشان داد بسیاری از مخاطبان، فیلم «احمق‌سالاری» را دقیق‌ترین و واقعی‌ترین تصویر از ایالات متحده می‌دانند؛ فیلمی که با نگاهی طنزآمیز و آینده‌نگر، جامعه‌ای گرفتار افول فرهنگی و حاکمیتی نادان را به تصویر می‌کشد.

نیویورک‌تایمز پس از آنکه از ۱۰ نویسنده خود خواست هر کدام فیلمی را که بیش از همه نماینده «تجربه آمریکایی» است معرفی کنند، همین سؤال را از مخاطبان نیز پرسید. این فراخوان با استقبال گسترده روبه‌رو شد و بیش از سه هزار نظر ثبت شد؛ نظراتی که در آنها از صد‌ها فیلم مختلف نام برده شده بود.

بر اساس این نظرسنجی، بیشترین آرای مخاطبان به فیلم «احمق‌سالاری» ساخته مایک جاج، محصول سال ۲۰۰۶، اختصاص یافت؛ اثری که در قالب یک کمدی علمی‌تخیلی، آینده‌ای را به تصویر می‌کشد که در آن جامعه آمریکا زیر سلطه نادانی، مصرف‌گرایی و زوال فرهنگی قرار گرفته است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، بسیاری از مخاطبان با حس تلخی از این فیلم یاد کردند و آن را بازتابی از وضعیت کنونی آمریکا دانستند. حتی برخی کاربران این اثر را نه یک فیلم داستانی، بلکه «مستند» توصیف کردند؛ تعبیری که نشان می‌دهد از نگاه آنان، پیش‌بینی‌های فیلم امروز بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است.

دومین فیلمی که بیشترین رأی را به دست آورد، «پدرخوانده» ساخته فرانسیس فورد کاپولا بود. بسیاری از شرکت‌کنندگان این فیلم را روایت تلاش یک خانواده مهاجر برای رسیدن به رؤیای آمریکایی دانستند، در حالی که گروهی دیگر آن را نمادی از قدرت، فساد و روند شکل‌گیری ساختار سیاسی و اقتصادی آمریکا توصیف کردند.

نیویورک‌تایمز تأکید کرده است پاسخ‌های مخاطبان در این نظرسنجی میان دو نگاه متفاوت در نوسان بود؛ گروهی با نگاهی نوستالژیک از آمریکای گذشته سخن گفتند و گروهی دیگر، فیلم‌هایی را انتخاب کردند که تصویری تیره از وضعیت امروز این کشور ارائه می‌دهند. با این حال، نتیجه نهایی نشان می‌دهد آمریکایی‌ها با وجود اختلاف‌نظر درباره هویت کشورشان، همچنان نسبت به آینده آن حساسیت و دغدغه دارند.

فهرست اولیه نیویورک تایمز

در مجموع، خوانندگان از انتخاب‌های ۱۰ نویسنده نیویورک تایمز استقبال کردند؛ از جمله فیلم‌هایی مانند «قاتل گوسفند»، نسخه سال ۱۹۳۲ «صورت زخمی» و «رقص کثیف». بسیاری از مخاطبان نیز خودشان فیلم‌هایی همچون «خون به پا خواهد شد» و «نشویل» را که در فهرست اولیه حضور داشتند، دوباره پیشنهاد کردند.

همچنین از حضور فیلم‌های «پروژه فلوریدا» و «هیچ‌چیز مگر یک مرد» در این فهرست تمجید ویژه‌ای شد.

با این حال، برخی انتخاب‌ها از جمله «مات و مبهوت»، «نقطه زابریسکی» و چند اثر دیگر واکنش‌های متفاوتی برانگیختند.

اما تنها یک فیلم بود که با مخالفت شدید خوانندگان روبه‌رو شد: «روز افشاگری» ساخته جدید استیون اسپیلبرگ. اندرو لاوالی، یکی از نویسندگان نیویورک تایمز، استدلال کرده بود این فیلم «اضطراب و بی‌ثباتی حاکم بر زندگی امروز آمریکا، بدون تکیه بر عناصر علمی‌تخیلی، را به‌خوبی به تصویر می‌کشد.»

این انتخاب با واکنش منفی بسیاری از خوانندگان مواجه شد؛ برخی حتی روزنامه را متهم کردند که در حال تبلیغ این فیلم است. البته نیویورک تایمز توضیح داد بسیاری از اعضای تحریریه نیز منتقد این فیلم هستند، اما کسانی که آن را انتخاب کرده‌اند، واقعاً به ارزش‌های آن باور دارند.

منبع: فارس

برچسب ها: هالیوود ، مردم آمریکا ، روز استقلال آمریکا
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