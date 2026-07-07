باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با حضور در انبار آرد شهرستان آمل و شرکت پیمانکار حمل و توزیع آرد، با ابراز نارضایتی از عملکرد پیمانکار در حوزه حمل و توزیع آرد، بر ضرورت تسریع در فرآیند آردرسانی، رعایت دقیق برنامه‌های ابلاغی و جلوگیری از هرگونه وقفه در تأمین آرد نانوایی‌ها تأکید کرد و تذکرات لازم را به مسئولان شرکت ارائه داد.

او همچنین دستور داد، اقدامات لازم برای جایگزینی پیمانکار در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با اشاره به اهمیت استمرار خدمت‌رسانی در ایام تعطیلات و همزمان با برگزاری آیین‌های سوگواری، تشییع و تدفین رهبر شهید، افزود: فعالیت در زنجیره تأمین گندم، آرد و نان، مسئولیتی مستقیم در قبال معیشت و آرامش مردم است و این مسئولیت باید توسط افرادی انجام شود که خدمت صادقانه به مردم را اولویت نخست خود بدانند.

جعفری گفت: تأمین به‌موقع آرد نانوایی‌ها، استمرار تولید و عرضه نان و جلوگیری از هرگونه اختلال در چرخه آردرسانی، از مهم‌ترین مأموریت‌های این اداره‌کل است و هیچ‌گونه قصور یا کم‌کاری در این حوزه پذیرفتنی نخواهد بود.

او با تأکید بر اینکه حضور میدانی مدیران حتی در روز‌های تعطیل با هدف صیانت از امنیت تأمین نان مردم انجام می‌شود، افزود: مردم، مسافران و زائران نباید کوچک‌ترین دغدغه‌ای در زمینه دسترسی به نان داشته باشند و به همین دلیل، روند ذخیره‌سازی، حمل، توزیع آرد و فعالیت نانوایی‌ها به صورت مستمر و شبانه‌روزی رصد می‌شود.

جعفری در پایان گفت: تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین آرد، از انبار‌های ذخیره‌سازی، کارخانه‌های آرد و شرکت‌های حمل‌ونقل تا نانوایی‌ها، موظف‌اند با حداکثر توان و هماهنگی، زمینه خدمت‌رسانی مطلوب به مردم را فراهم کنند و اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان نیز با استمرار بازدید‌های میدانی و نظارت‌های مستمر، اجازه بروز هیچ‌گونه اختلالی در تأمین آرد و نان مورد نیاز مردم را نخواهد داد.