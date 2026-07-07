معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم از آمادگی کامل برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: ۴۰۰ دستگاه اتوبوس با ظرفیت ۱۶ هزار صندلی برای جابه‌جایی مسافران در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -علیرضا اسدی، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب، اظهار کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود، خدمات‌رسانی به زائران را در دستور کار قرار داده و تلاش می‌کند سفرهای بازگشت با نظم، ایمنی و آرامش انجام شود.

تقسیم‌بندی پایانه‌ها بر اساس استان‌های مقصد

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری قم با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای سهولت دسترسی مسافران افزود: پایانه‌های مختلف استان بر اساس موقعیت جغرافیایی استان‌های مقصد تقسیم‌بندی شده‌اند تا فرآیند بازگشت زائران با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

وی گفت: خدمات‌رسانی به استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، همدان، کرمانشاه، ایلام، خراسان رضوی و مرکزی از طریق یک پایانه و استان‌های هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خوزستان از طریق پایانه فدک انجام می‌شود. همچنین زائران استان‌های تهران و البرز از سکوهای میدان ۷۲ تن اعزام خواهند شد.

سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی فعال است

وی با بیان اینکه سامانه تلفنی ۱۴۱ به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی است، تصریح کرد: هموطنان می‌توانند آخرین وضعیت راه‌ها و مسیرهای منتهی به شهر قم را از طریق این سامانه دریافت کنند.

افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در صورت نیاز

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم درباره ظرفیت حمل‌ونقل ریلی نیز گفت: براساس هماهنگی‌های انجام‌شده، ظرفیت قطارها برای این مراسم افزایش یافته و در صورت افزایش تقاضا، امکان افزایش مجدد ظرفیت نیز وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به گرمای هوا، از زائران خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، با صبر و همکاری، عوامل اجرایی را در مدیریت بهتر سفرها همراهی کنند و تأکید کرد: نیروهای راهداری تا پایان عملیات در کنار مردم حضور خواهند داشت.

برچسب ها: راهداری قم ، مراسم تشییع ، امام شهید
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