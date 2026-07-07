باشگاه خبرنگاران جوان - هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو در مورد رهبر شهید گفت: بعد از بازیهای المپیک به اتفاق جمعی از ورزشکاران و مسئولان ورزش کشور افتخار این را داشتم که به دیدار آقای شهیدمان بروم. بیانات ایشان در آن دیدار بیانگر توجه ویژه ایشان به ورزش و ترسیمکننده راه پیش رو ورزشکاران بود. ایشان به خوبی از روند کار ورزشکاران و نتایج آن مطلع بودند، موضوعی که برای ما جای خوشحالی و امید داشت.
وی افزود: تکواندو در چند مورد مورد لطف و عنایت ایشان قرار گرفت و تبریکهای رهبر شهید بعد از موفقیتها برای جامعه تکواندو باعث افتخار و دلگرمی بسیار زیاد بود. خاطرهای که هیچگاه از یادم نمیرود اینکه بعد از حضور در مسابقات قهرمانی جهان از دفتر آقا با خانمهایی که بهترین مربی دنیا شده بودند تماس گرفته و تبریک گفته بودند و پیام آقا را به گوششان رسانده و با نظر آقا از مربیان تیم دختران تقدیر کردند. این تنها نمونهای بود از توجه ایشان به ورزش بهخصوص ورزش بانوان.