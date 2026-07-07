۱۰۲ مصدوم در حوادث رانندگی طی ۴۸ ساعت گذشته

باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر نرگس عسگری سرپرست مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، با اشاره به افزایش حوادث رانندگی در روزهای اخیر اظهار کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته، کارشناسان اورژانس پیشبیمارستانی استان به دهها مأموریت مرتبط با سوانح ترافیکی اعزام شدند که در مجموع ۱۰۲ نفر در این حوادث مصدوم و خدمات فوریتهای پزشکی را دریافت کردند.
وی افزود: در این مدت، دو حادثه رانندگی از جمله حوادث ویژه استان به شمار میرود که نیازمند اعزام همزمان چندین تیم عملیاتی اورژانس بود.
دکتر عسگری تصریح کرد: در نخستین حادثه، برخورد یک دستگاه خودروی پراید با سمند در محور کوهرنگ، ۹ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد: همچنین در حادثهای دیگر، برخورد دو دستگاه خودروی پژو پارس در شهرکرد منجر به مصدومیت ۷ نفر شد که تمامی مصدومان خدمات پیشبیمارستانی، را دریافت و خوشبختانه دچار عارضه جدی نشدند.
سرپرست مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در رانندگی گفت:
بخش قابل توجهی از سوانح رانندگی با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت و انحراف غیرمجاز، استفاده از کمربند ایمنی، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی و توجه کامل به مسیر، قابل پیشگیری است. از همه رانندگان درخواست میکنیم با مسئولیتپذیری بیشتر، از جان خود و دیگر کاربران جاده محافظت کنند تا شاهد کاهش حوادث و آسیبهای ناشی از تصادفات باشیم.