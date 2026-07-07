وزیر امور خارجه با اشاره به حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید؛ گفت: نه مردم و نه نیرو‌های مسلح شجاع ما، هیچ تهدید و هراسی به خود راه نمی‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه پس از حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید؛ با اشاره به اینکه میلیون‌ها ایرانی سرافراز با وحدت و همدلی گرد هم آمدند تا به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و میراث ماندگار ایشان ادای احترام کنند؛ در شبکه ایکس نوشت: نه این مردم و نه نیرو‌های مسلح شجاع ما، هیچ تهدید و هراسی به دل راه نمی‌دهند.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه بند ۱۳ یادداشت تفاهم کاملاً روشن و صریح است؛ گفت: تا زمانی که تهدید‌ها علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. به امضای خود پایبند باشید.

برچسب ها: عراقچی ، نیروهای مسلح
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