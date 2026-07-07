باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - در حالی که تهران کانون اصلی بدرقه و وداع با رهبر شهید ایران بود، دل‌های مردم ولایت‌مدار استان چهارمحال و بختیاری، کیلومتر‌ها دورتر از پایتخت، در تب‌وتابی وصف‌ناپذیر می‌تپید. مردمی که امکان حضور در مراسم تشییع پیکر امام شهید حضرت آیت الله خامنه ای (ره) را نداشتند، با برپایی تجمعات پرشور، مساجد، حسینیه‌ها و میدان‌های شهر را به کانون‌های جوشانِ بیعت و سوگواری تبدیل کردند.

این روز‌ها در سراسر استان چهارمحال و بختیاری، فضای شهر‌ها و روستا‌ها رنگ‌وبوی فراق گرفته است. مردم با حضور در اماکن مذهبی و تشکیل حلقه‌های عزاداری، با نوای نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و زنجیرزنی، در رثای "رهبر شهید ایران" اشک ماتم ریختند.

ستاد‌های فرهنگی استان با تدارک ویژه‌برنامه‌هایی برای جاماندگان تلاش کردند تا شعور و شور حسینی را در این ایام به نمایش بگذارند.