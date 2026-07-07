باشگاه خبرنگاران جوان- مردان والیبال کشورمان که تمرینات خود را از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه در کمپ کلادوو صربستان آغاز کردهاند، با برگزاری جلسات تمرینی توپی و بدنسازی، خود را برای تقابلهای دشوار هفته سوم آماده میکنند.
مبین نصری در خصوص شرایط تیم و حساسیت بازیهای هفته سوم گفت: در هفته سوم با تیمهای بسیار خوبی روبهرو هستیم و هر یک از این مسابقات برای ما حکم یک فینال را دارد. ما تمام توان خود را به کار میگیریم تا در تمامی بازیها پیروز شویم؛ چرا که میدانیم این دیدارها هم از نظر رنکینگ و هم در جدول مسابقات، بسیار سرنوشتساز هستند.
وی ادامه داد: ما تاکنون هشت بازی انجام دادهایم و همه افراد چه از داخل و چه خارج از تیم، در هر زمان و با درخواست کادر فنی، به کمک تیم آمدهاند.
نصری همچنین با اشاره به عملکرد شخصی خود در دیدارهای اخیر گفت: به نظرم بازی مقابل ژاپن برای من خیلی خوب بود؛ توانستم پس از آن دو ستی که باخته بودیم، عملکرد مثبتی در زمین داشته باشم و بتوانیم بازی را به ست پنجم بکشانیم.
تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملتها (۲۴ تا ۲۸ تیرماه) در بلگراد به مصاف تیمهای اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) خواهد رفت.