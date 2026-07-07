نصری ملی‌پوشان والیبال ایران با برپایی اردوی آماده‌سازی در صربستان، خود را برای هفته سرنوشت‌ساز پایانی لیگ ملت‌ها در بلگراد مهیا می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مردان والیبال کشورمان که تمرینات خود را از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه در کمپ کلادوو صربستان آغاز کرده‌اند، با برگزاری جلسات تمرینی توپی و بدنسازی، خود را برای تقابل‌های دشوار هفته سوم آماده می‌کنند.

مبین نصری در خصوص شرایط تیم و حساسیت بازی‌های هفته سوم گفت: در هفته سوم با تیم‌های بسیار خوبی رو‌به‌رو هستیم و هر یک از این مسابقات برای ما حکم یک فینال را دارد. ما تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا در تمامی بازی‌ها پیروز شویم؛ چرا که می‌دانیم این دیدار‌ها هم از نظر رنکینگ و هم در جدول مسابقات، بسیار سرنوشت‌ساز هستند.

وی ادامه داد: ما تاکنون هشت بازی انجام داده‌ایم و همه افراد چه از داخل و چه خارج از تیم، در هر زمان و با درخواست کادر فنی، به کمک تیم آمده‌اند.

نصری همچنین با اشاره به عملکرد شخصی خود در دیدار‌های اخیر گفت: به نظرم بازی مقابل ژاپن برای من خیلی خوب بود؛ توانستم پس از آن دو ستی که باخته بودیم، عملکرد مثبتی در زمین داشته باشم و بتوانیم بازی را به ست پنجم بکشانیم.

تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها (۲۴ تا ۲۸ تیرماه) در بلگراد به مصاف تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) خواهد رفت.

برچسب ها: والیبال ، تیم ملی والیبال
خبرهای مرتبط
اعلام نفرات اعزامی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر به مسابقات قهرمانی آسیا
رونمایی از پوستر نمادین تیم ملی والیبال
قهرمانی بدون شکست ایران در تور آزاد والیبال ساحلی یون‌یانگ چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
طعنه مجازی بلژیکی‌ها به آمریکایی‌ها: اسم این ورزش فوتبال است!
نفرت جهانی از ترامپ و اینفانتینو در سیاسی‌ترین جام جهانی تاریخ
کورتوا: فیفا و رسانه‌ها می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما ما بزرگی خود را ثابت کردیم
گارسیا: بلژیک یک قدرت بزرگ است
آخرین اخبار
مجید عیدی به پرسپولیس پیوست
خیز پرسپولیس برای جذب مدافع ملی‌پوش
برگزاری اردوی منتخب تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در کمپ شهید سلیمانی
نفرت جهانی از ترامپ و اینفانتینو در سیاسی‌ترین جام جهانی تاریخ
اردوی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران برای مسابقات قهرمانی جهان آغاز شد
طعنه مجازی بلژیکی‌ها به آمریکایی‌ها: اسم این ورزش فوتبال است!
مهدی ترابی: ننگ بر ما که از خون رهبر بگذریم
ملی پوش والیبال: هر بازی برای ما حکم فینال را دارد
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
از سکو تا موکب؛ روایت تازه‌ای از غیرت ورزشی
ساعی: توجه رهبر شهید به ورزش باعث خوشحالی و امید ما بود
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
گارسیا: بلژیک یک قدرت بزرگ است
کورتوا: فیفا و رسانه‌ها می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما ما بزرگی خود را ثابت کردیم
لیست ۲۰ نفره تیم ملی فوتبال ساحلی برای اردوی سوم اعلام شد
جام جهانی ۲۰۲۶؛ کلمبیا _ سوئیس، دو سبک متفاوت
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
مدافع گل گهر در تیررس پرسپولیس
آمریکا- بلژیک؛ جدال سرنوشت ساز یانکی‌ها برابر شیاطین سرخ
پرتغال ۰ - ۱ اسپانیا/ آخرین جام جهانی رونالدو با اشک تمام شد + فیلم