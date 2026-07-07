دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد گفت: مسیر نهایی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید نیز امروز (سه شنبه) اطلاع‌رسانی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی شاد اظهار کرد: حضور افزون بر ۲۰۰ خبرنگار خارجی از کشورهای مختلف برای پوشش بین‌المللی مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد قطعی شده است.

دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد افزود: برنامه‌ریزی لازم برای حضور خبرنگاران خارجی که تاکنون دستکم حضور ۲۷۰ نفر از آنها قطعی شده، شامل استقرار، اسکان، صدور مجوز و دسترسی‌ها توسط نهادهای متولی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین تا این لحظه قرار نیست در سیستم‌های ارتباطی از جمله تلفن همراه و اینترنت اختلالی ایجاد شود و عموم مردم به مسیرهای ارتباطی دسترسی خواهند داشت.

شاد بیان کرد: مسیر نهایی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید نیز امروز (سه شنبه) اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: مهر

برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر انقلاب
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