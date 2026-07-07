شبکه BFMTV روز سه‌شنبه گزارش داد در پی ادامه گسترش آتش‌سوزی جنگلی در بخش پیرنه-اورینتال در جنوب فرانسه، مجموعاً ۱۲ هزار نفر تخلیه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش شبکه تلویزیونی BFMTV، روز سه‌شنبه در پی ادامه گسترش آتش‌سوزی جنگلی در بخش پیرنه-اورینتال در جنوب فرانسه، مجموعاً ۱۲،۰۰۰ نفر تخلیه شدند.

مقامات به BFMTV گفتند که به دلیل گسترش آتش در منطقه ترویلاک، ۱۲،۰۰۰ نفر مجبور به تخلیه شدند که استقرار حدود ۸۰۰ آتش‌نشان را نیز به همراه داشت.

فرماندار این منطقه اعلام کرد که آتش‌سوزی پیرنه-اورینتال هنوز مهار نشده است و تاکنون ۴،۹۰۰ هکتار (حدود ۱۲،۱۰۰ جریب) را سوزانده است.

سرهنگ اریک بلژوآ، رئیس خدمات آتش‌نشانی و امداد و نجات پیرنه-اورینتال، گفت: «امیدواریم در اسرع وقت آتش را مهار کنیم، اما فکر نمی‌کنم امروز بتوانیم این کار را انجام دهیم، با توجه به اینکه شرایط آب و هوایی مانند دیروز است.»

خطر آتش‌سوزی جنگلی در سه بخش «بسیار بالا» و در ۶۱ بخش دیگر «بالا» اعلام شده است، در حالی که هشدار موج گرما در ۶۱ بخش برای روز سه‌شنبه صادر شده است و پیش‌بینی می‌شود دما بین ۳۵ تا ۳۸ درجه سانتی‌گراد (۹۵ تا ۱۰۰ درجه فارنهایت) باشد.

در جنوب‌غربی فرانسه، حداکثر دما تا ۴۱ درجه سانتی‌گراد (۱۰۶ درجه فارنهایت) پیش‌بینی می‌شود.

سازمان ملی هواشناسی فرانسه اعلام کرد که انتظار می‌رود هوای گرم تا پایان هفته ادامه یابد.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، روز دوشنبه در مجلس ملی اعلام کرد: «تاکنون نزدیک به ۱۴،۵۰۰ هکتار (حدود ۳۵،۸۰۰ جریب) در این فصل سوخته است – تقریباً سه برابر بیشتر از همین زمان در سال گذشته.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: آتش سوزی جنگلی ، فرانسه
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