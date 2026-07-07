باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

میزبانی گلستانی‌ها از زائران امام شهید + فیلم

میزبانی مردم گلستان از زائرانی که برای تشییع رهبر شهید راهی مشهد شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها یک ایران برای آخرین دیدار راهی مشهد مقدس شده‌اند.

مردم استان گلستان در مسیر زائران موکب‌هایی برپا کرده‌اند و از زائران و داغداران آقای ایران میزبانی می‌کنند.

 

مطالب مرتبط
میزبانی گلستانی‌ها از زائران امام شهید + فیلم
young journalists club

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

میزبانی گلستانی‌ها از زائران امام شهید + فیلم
young journalists club

روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم

میزبانی گلستانی‌ها از زائران امام شهید + فیلم
young journalists club

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
۶۳۰۳

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
۱۳۹۲

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
۱۱۸۴

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم
۶۵۷

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم
۵۵۸

روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha