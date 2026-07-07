\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u06cc\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0645\u0634\u0647\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0648\u06a9\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u067e\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0627\u063a\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n