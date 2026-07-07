پس از انتقادات تند دونالد ترامپ از قضاوت دیدار آمریکا، پیرلوئیجی کولینا با دفاع از داور برزیلی، بر اعتماد کامل فیفا به سلامت عملکرد او تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی بالا گرفتن حواشی پیرامون این تصمیم داوری، پیرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، با انتشار بیانیه‌ای قاطع، به دفاع از این داور سرشناس پرداخت. کولینا ضمن تأکید بر سابقه درخشان کلاوس گفت: «فیفا، رافائل کلاوس را یکی از داوران تراز اول و حرفه‌ای در سطح جهانی می‌داند که همواره استاندارد‌های بالای اخلاقی و فنی را در طول سال‌های فعالیت خود رعایت کرده است.»

رئیس کمیته داوران فیفا در ادامه با اشاره به تجربه بالای این داور برزیلی افزود: «کلاوس پس از درخشش در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، اکنون برای دومین بار است که در تورنمنت جام جهانی قضاوت می‌کند. او داوری بسیار مورد احترام و باتجربه است و ما به عنوان یک مرجع رسمی، اطمینان کامل به سلامت کاری و کیفیت قضاوت‌های او داریم.»

گفتنی است، این بیانیه فیفا در پاسخ به فشار‌های سیاسی اخیر بر کادر داوری جام جهانی ۲۰۲۶ صادر شده و نشان‌دهنده عزم نهاد حاکم بر فوتبال برای حفظ استقلال داوران در برابر مداخلات سیاسی است.

برچسب ها: جام جهانی ، داور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۱۶ تير ۱۴۰۵
میگن توپ های جام جهانی جمع کرده گفته توپ خودمونه میخواییم بریم خونه🤣
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
کولینای کچل چرا از گل سالم ایران که افساید نبود در برابر أعمال نفوذ ترامپ دفاع نکرد؟؟؟؟👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۶ تير ۱۴۰۵
اپستینی می سوزه
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۶ تير ۱۴۰۵
آقای اینفانتینو !
آن روزی که سران مجامع دروغین بین المللی
یوغ مزدوری را بر گردن خود می پذیرند ، باید
به فکر این باشند که روزی اربابانشان آنها را
مانند یک دستمال مچاله شده به زباله دان
می اندازند !!!!
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
ترامپ:
امریکا باید قهرمان جام جهانی شود والا خواهیم دید چه میشود
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
خخخخ
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