پس از انتقادات تند دونالد ترامپ از قضاوت دیدار آمریکا، پیرلوئیجی کولینا با دفاع از داور برزیلی، بر اعتماد کامل فیفا به سلامت عملکرد او تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی بالا گرفتن حواشی پیرامون این تصمیم داوری، پیرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، با انتشار بیانیهای قاطع، به دفاع از این داور سرشناس پرداخت. کولینا ضمن تأکید بر سابقه درخشان کلاوس گفت: «فیفا، رافائل کلاوس را یکی از داوران تراز اول و حرفهای در سطح جهانی میداند که همواره استانداردهای بالای اخلاقی و فنی را در طول سالهای فعالیت خود رعایت کرده است.»
رئیس کمیته داوران فیفا در ادامه با اشاره به تجربه بالای این داور برزیلی افزود: «کلاوس پس از درخشش در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، اکنون برای دومین بار است که در تورنمنت جام جهانی قضاوت میکند. او داوری بسیار مورد احترام و باتجربه است و ما به عنوان یک مرجع رسمی، اطمینان کامل به سلامت کاری و کیفیت قضاوتهای او داریم.»
گفتنی است، این بیانیه فیفا در پاسخ به فشارهای سیاسی اخیر بر کادر داوری جام جهانی ۲۰۲۶ صادر شده و نشاندهنده عزم نهاد حاکم بر فوتبال برای حفظ استقلال داوران در برابر مداخلات سیاسی است.