باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ به حکم تمدید دوره ریاست خود بر دستگاه قضا به امر رهبری معظم انقلاب اسلامی، در مرقومهای به محضر معظمله، تاکید کرد: تمام همّ و سعی خود را به کار خواهم برد تا به نحو احسن مأموریتهای محوله را به سرانجام برسانم و هدایتها و توصیهها و مطالبات امام شهیدمان و مطالب و نکات ارزشمند مناسبتی هفته قوه قضاییه سال جاری جنابعالی همواره سرلوحه کار خود و همکارانم خواهد بود.
متن این مرقومه به شرح ذیل است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیتالله آقاسید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)
سلام علیکم.
با عرض تسلیت مجدد شهادت حضرت اباعبداللهالحسین علیهالسلام و یاران با وفایشان و همچنین شهادت امام شهیدمان رضواناللهتعالیعلیه و فرزندان و سایر بستگان آن عزیز سفر کرده به پیشگاه حضرت بقیةاللهالاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و به شما رهبر معظم انقلاب (حفظهاللهتعالی) از حُسن اعتماد حضرت مستطاب عالی و انتصاب مجدد اینجانب برای تصدی ریاست قوه قضاییه تشکر میکنم. از خدای عزّ و جلّ و سرورمان حضرت صاحبالامر علیهالسلام استمداد میطلبم و توفیق انجام این مسئولیت سنگین را خواهانم.
بـحول و قـوّه الهی تمام همّ و سعی خود را به کار خواهم برد تا به نـحـوه احسن مأموریتهای محوله را به سرانجام برسانم و هدایتها و توصیهها و مطالبات امام شهیدمان و مطالب و نکات ارزشمند مناسبتی هفته قوه قضاییه سال جاری جنابعالی همواره سرلوحه کار خود و همکارانم خواهد بود و انتظار است مستمراً از دعای خیر و هدایتهای حضرتعالی بهرهمند باشیم.
غلامحسین محسنی اژهای»