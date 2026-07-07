رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد، از امدادرسانی آتش نشانان در ۱۰۷ حادثه مختلف طی ماه اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - عنایت الله راهنورد گفت: در خرداد ماه امسال، آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد به ۶ مصدوم در ۱۰۷ حادثه امدادرسانی کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: ۸۴ مورد عملیات امداد و نجات و ۲۳ مورد عملیات اطفای حریق از ماموریت‌های امدادی آتش نشانان در ماه گذشته بود.

 وی افزود: آتش سوزی‌ها در خیابان شریعتی، خیابان میرآباد، منظریه، فن آوران و ناحیه غرب رخ داد.

راهنورد ادامه داد: عملیات امدادونجات شامل گرفتن حیوانات موذی، سقوط در چاه، نشت گاز، آسانسور، برق گرفتگی، تصادفات و ... بود.

وی از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی نسبت به فرهنگ‌سازی و جلوگیری از بروز حوادث، کمک ویژه داشته باشند و زحمات نیرو‌های خدوم سازمان آتش‌نشانی را کاهش دهند.

برچسب ها: امدادرسانی ، آتش نشانی
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