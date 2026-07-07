کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی روزهای پیش رو به ۴۰ درجه سلسیوس و بیش از آن می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی قاسمی  گفت: براساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، روند افزایش دما در استان طی روزهای آینده ادامه دارد و روزهای پنجشنبه تا شنبه آینده به اوج خود می‌رسد.

وی اضافه کرد: وزش باد شدید در مناطق بادخیز استان با احتمال بروز خسارت و خیزش گرد و غبار نیز تا پایان هفته پیش‌بینی شده است.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۷ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با دمای ۴۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

قاسمی گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۳ و ۳۷ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز بیشینه دما در مشهد به ۳۸ درجه و روز پنجشنبه به ۳۹ درجه می‌رسد و از عصر پنجشنبه نیز وزش باد را در مشهد خواهیم داشت.

منبع:هواشناسی خراسان رضوی

برچسب ها: هواشناسی خراسان رضوی ، گرم شدن هوا
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