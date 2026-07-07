بیش از ۷۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان مازندرانی از طریق مراکز خرید تضمینی تاکنون تحویل گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران از تداوم روند مطلوب خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و گفت: از آغاز فصل برداشت تاکنون، بیش از ۷۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان مازندرانی از طریق مراکز خرید تضمینی تحویل گرفته شده که ارزش این محصول بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

او با اشاره به نقش راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور، افزود: مشارکت مسئولانه کشاورزان استان در تولید و تحویل این محصول اساسی، جلوه‌ای از تلاش بی‌وقفه تولیدکنندگانی است که با وجود همه دشواری‌های تولید، همچنان در خط مقدم تأمین قوت مردم ایستاده‌اند. بی‌تردید بخش مهمی از امنیت غذایی کشور مرهون همت و تلاش این قشر شریف است و از تمامی گندم‌کاران استان که با احساس مسئولیت در این مسیر گام برداشته‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

جعفری با تأکید بر اینکه عملیات خرید تضمینی بدون وقفه در حال انجام است، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم به گونه‌ای انجام شده که حتی در ایام تعطیل نیز هیچ خللی در روند تحویل محصول کشاورزان ایجاد نشود. کارکنان اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان، همزمان با حضور در آیین‌های سوگواری رهبر شهید، خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان را نیز متوقف نکرده‌اند و با حضور مستمر در مراکز خرید، فرآیند تحویل گندم را با سرعت و دقت دنبال می‌کنند.

او ادامه داد: در این روز‌ها که استان مازندران به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران و مسافرانی که راهی استان‌های محل برگزاری آیین‌های تشییع و تدفین رهبر شهید هستند، با افزایش حجم سفر‌ها روبه‌روست، تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها و پایداری عرضه نان به مردم و مسافران نیز با حساسیت ویژه در دستور کار قرار دارد و تمامی ظرفیت‌های موجود برای حفظ آرامش بازار و ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته شده است.

جعفری با اشاره به آغاز برداشت گندم در مناطق کوهستانی استان، گفت: همزمان با ورود فصل برداشت به این مناطق، مراکز خرید تضمینی با همکاری شبکه تعاونی‌های روستایی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و با آمادگی کامل، گندم تولیدی کشاورزان را تحویل می‌گیرند. وی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای تجهیز مراکز، استقرار عوامل خرید و تسهیل فرآیند تحویل محصول پیش‌بینی شده است تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه گندم خود را به مراکز خرید تحویل دهند.

منبع:روابط عمومی غله مازندران