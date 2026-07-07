باشگاه خبرنگاران جوان ؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور اطلاعیهای از برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره قائد شهید امت اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضوان الله تعالی) در سراسر استان گیلان خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمهتعالی
دشمن آمریکایی صهیونیستی با تهاجم ناجوانمردانه به میهن اسلامی و به شهادت رساندن قائد شهید امت اسلامی و برخی از اعضای خانواده ایشان و همچنین ارتکاب جنایات جنگی شقاوتآمیز از جمله حمله به مدرسه میناب و قتلعام دانشآموزان بیگناه، خیال باطل تسلیم مردم شریف ایران را در سر میپروراند که با مقاومت جانانه و حضور گسترده مردم ایران در خیابان و ایستادگی و رشادتهای نیروهای مسلح در میدان روبرو شد و در برابر اراده پولادین ملت قهرمان و مقتدر ایران شکست خورد. آیین «بدرقه آقای شهید ایران»، وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و مراسم بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) در سراسر کشور، صحنه نمایش همبستگی دینی و انسجام ملی ملتی انقلابی و مبارز است که سالها در پرتو رهبری داهیانه امامین انقلاب اسلامی، مسیر مقاومت و مجاهدت را پیموده و به قله عزت و اقتدار رسیده و امروز پوزه سران جهنمی استکبار جهانی را به خاک مالیده است.
مراسم بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) پس از خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی با حضور گسترده و پرشور مردم سوگوار، خونخواه و ولایتمدار گیلان در سراسر استان برگزار میشود. مراسم محوری، ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۰ تیر با سخنرانی آیتالله سیداحمد خاتمی (عضو فقهای شورای نگهبان) و ستایشگری حاج مرتضی طاهری در مصلی امام خمینی شهر رشت و مراسم شهرستانها بر اساس اطلاعرسانی ستادهای شهرستانی همزمان با مراسم محوری در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان برگزار خواهد شد. همچنین آیین سوگواری رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان در تجمعات شبانه جمعه ۱۹ تا یکشنبه ۲۱ تیر تداوم خواهد داشت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از عموم مردم بصیر، قدرشناس و همیشه در صحنه استان دعوت مینماید تا با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، ضمن تجدید میثاق با امامین انقلاب اسلامی و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری آیتالله امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی)، یک بار دیگر پایبندی خود را به آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی و عشق به ایران اسلامی به نمایش بگذارند و برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات فرزندان غیور سردار جنگل بیفزایند.
منبع: روابط عمومی