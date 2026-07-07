باشگاه خبرنگاران جوان-دکتر مهران احمدی بلوطکی مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در فلکه سید خلف اهواز در ساعت ۱:۴۰ دقیقه بامداد امروز به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه اعلام شد.

وی افزود: ۶ نفر در این حادثه مصدوم شدند که شامل چهار دختر بچه سه، ۶، هفت و هشت ساله، یک پسربچه ۲ ساله و یک مرد ۳۷ ساله گزارش شده است.

احمدی بلوطکی ادامه داد: پنج نفر از مصدومان به بیمارستان گلستان و یک نفر به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز اعزام شدند.

رییس اورژانس ۱۱۵ خوزستان بیان کرد: حادثه برخورد خودروی پراید با یک دستگاه موتورسیکلت نیز در جاده باغملک - صیدون، ساعت ۲۲:۵۰ دقیقه دوشنبه به ستاد اعلام شد که یک مصدوم و ۲ کشته به جا گذاشت.

وی گفت: مصدوم توسط نیرو‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک منتقل شد.

احمدی بلوطکی اظهار کرد: همچنین حادثه واژگونی پژو در جاده ایذه - مرغا (امام زاده سید صالح) در عصر روز دوشنبه اتفاق افتاد که پنج نفر مصدوم به بیمارستان شهدای ایذه انتقال یافتند.

بر اساس این گزارش تصادف خودرو‌های سمند و پژو ۴۰۵ در محور رامهرمز - بهبهان نیز در شامگاه یکشنبه سه کشته و یک مصدوم به جا گذاشت.

در حال حاضر ۱۹۵ پایگاه اورژانس، ۱۹ دستگاه موتورلانس، پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس و چهارفروند بالگرد در خوزستان فعال هستند.