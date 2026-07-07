مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایران گفت: با مصوبه دولت نشان اهدای عضو برای افراد متقاضی بر روی گواهینامه و کارت ملی درج خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - کتایون نجفی زاده مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کارت اهدای عضو به تنهایی کافی نیست و در مواقع بروز مرگ مغزی باید خانوادهها رضایت به اهدای عضو فرد بیمار بدهند.
به گفته وی تصمیمگیری برای اهدای عضو موضوعی سخت برای خانواده بیمار است، اهدای عضو سبب نجات جان چند بیمار دیگر میشود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۷ هزار بیمار در لیست پیوند قرار دارند گفت: اهدای عضو حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است. با شروع جنگ میزان فوتیهای ناشی از نرسیدن عضو پیوندی افزایش پیدا کرده است.
نجفیزاده تاکید کرد: با پیامک کد ملی به شماره ۳۲۳۲ کارت اهدای عضو صادر میشود. نشان اهدای عضو در صورت تمایل فرد متقاضی بر روی کارت ملی و گواهینامه رانندگی درج خواهد شد.