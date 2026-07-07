باشگاه خبرنگاران جوان- ولی بهرهمند رییس مرکز پیشبینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد حداکثر دمای هوای کهگیلویه و بویراحمد در روزهای آینده تا سه درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
وی بیان کرد: براساس پیشبینیها دمای هوای برخی نقاط استان مانند شهر لنده و منطقه لیشتر شهرستان گچساران به ۴۸ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
رییس مرکز پیشبینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: حداکثر دمای هوای مناطق سردسیری مانند یاسوج تا ۴۰درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
وی با اشاره به مساله ناترازی انرژی در کشورمان تاکید کرد: مدیریت مصرف برق در روزهای پیشرو در استان ضروری است.
رییس مرکز پیشبینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: طی شبانهروز گذشته شهر لنده با دمای ۴۵درجه سانتیگراد گرمترین و شهر یاسوج با ۱۵درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شده است.
بهرهمند تاکید کرد: افزایش وزش باد و غبار محلی از دیگر پدیدههای هواشناسی استان طی چند روز آینده است.