رییس مرکز پیش‌بینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: روند افزایشی دمای هوای استان در مناطق گرمسیری و سردسیری از روز جمعه نوزدهم تیر ماه آغاز و تا اواسط هفته آینده ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ولی بهره‌مند رییس مرکز پیش‌بینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد حداکثر دمای هوای کهگیلویه و بویراحمد در روز‌های آینده تا سه درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: براساس پیش‌بینی‌ها دمای هوای برخی نقاط استان مانند شهر لنده و منطقه لیشتر شهرستان گچساران به ۴۸ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

رییس مرکز پیش‌بینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: حداکثر دمای هوای مناطق سردسیری مانند یاسوج تا ۴۰درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به مساله ناترازی انرژی در کشورمان تاکید کرد: مدیریت مصرف برق در روز‌های پیش‌رو در استان ضروری است.

رییس مرکز پیش‌بینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: طی شبانه‌روز گذشته شهر لنده با دمای ۴۵درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهر یاسوج با ۱۵درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده است.

بهره‌مند تاکید کرد: افزایش وزش باد و غبار محلی از دیگر پدیده‌های هواشناسی استان طی چند روز آینده است.

برچسب ها: هواشناسی ، هوای گرم
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