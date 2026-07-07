باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در روز مراسم تشییع رهبر شهید، در حالیکه تمامی ورودیها و خروجیهای ایستگاه مترو مملو از جمعیت بود، مردی میانسال بهدلیل عارضه قلبی دچار افت ناگهانی وضعیت جسمانی شد.
در همان لحظات اولیه، قاسم صادقی،خبرنگار جمعیت هلالاحمر که در محل حضور داشت، با حفظ آرامش و تسلط، به سرعت بر بالین وی حاضر شد و اقدامات اولیه امدادی را آغاز کرد.
پس از ارزیابی وضعیت بیمار و کنترل شرایط، وی بدون اتلاف وقت، با مدیریت صحنه، مصدوم را به طبقهای که نیروهای اورژانس مستقر بودند منتقل نمود و جهت ادامه روند درمان، به کادر تخصصی اورژانس تحویل داد.
این اقدام بهموقع و مسئولانه، در میان ازدحام گسترده جمعیت، نمونهای از آمادگی و تعهد نیروهای آموزشدیده در مواجهه با شرایط اضطراری بهشمار میرود.
علی علائی فرماندار سلماس حضور ارزشمند و مسئولانه امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان سلماس در مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را جلوهای از روحیه ایثار، انساندوستی و آمادگی همیشگی فرزندان این شهرستان برای خدمت به مردم دانست و گفت: اقدام شایسته قاسم صادقی اهرنجانی امدادگر پرتلاش جمعیت هلال احمر شهرستان سلماس، در یاریرسانی به یکی از شهروندان که در جریان مراسم نیازمند کمک فوری بود، بار دیگر نشان داد که رسالت هلال احمر تنها به امدادرسانی در حوادث محدود نمیشود، بلکه در هر زمان و هر مکان، خدمت به انسانها را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.
وی ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند، از تلاشهای صادقانه و مسئولانه تمامی امدادگران و اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان سلماس صمیمانه تقدیر و تشکر نمود و این درخشش را مایه افتخار مردم شریف سلماس دانست و افزود: امید است با اتکال به خداوند متعال، شاهد تداوم این روحیه ایثار، همدلی و خدمترسانی در میان جوانان و امدادگران عزیز باشیم.