برای سومین بار از آغاز سال جاری میلادی، شبکه سراسری برق کوبا به طور کامل فروپاشید و ۹.۶ میلیون ساکن این کشور را در تاریکی فرو برد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در پی قطع کامل برق در سراسر کوبا، این کشور در تاریکی مطلق فرو رفت؛ این سومین بحران در نوع خود از آغاز سال جاری میلادی و هشتمین قطعی گسترده برق از اواخر سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود.

شرکت دولتی برق کوبا در پلتفرم «ایکس» از «قطعی کامل در سیستم سراسری تولید برق در روز دوشنبه» خبر داد و اشاره کرد که در حال بررسی «علل» این قطعی جدید است که تمام کشور را در بر گرفته است.

این بحران در حالی رخ می‌دهد که این کشور با جمعیت ۹.۶ میلیون نفری، از ژانویه گذشته تحت محاصره شدید و مداوم آمریکا قرار دارد که به طور مستقیم مشتقات نفتی را هدف گرفته است. این محاصره منجر به تحلیل رفتن مابقی ذخایر محدود سوختی شده است که نیروگاه‌های تولید برق کوبا به شدت به آن وابسته‌اند.

میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، آمریکا را مسئول کامل این فروپاشی در بخش انرژی به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده دانست. دیاز-کانل در ایکس نوشت: «در حالی که آمریکا تلاش می‌کند با خفه کردن اقتصادی کشور و ممانعت از ورود محموله‌های سوخت به کوبا، یک شورش اجتماعی را شعله‌ور کند، شرکت ملی برق برای ترمیم خرابی شبکه برق کشور آماده می‌شود.» او همچنین تلاش‌های کارگران بخش برق را در سایه این محاصره خفقان‌آور، «اقدامی قهرمانانه» توصیف کرد.

منبع: المیادین