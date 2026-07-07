مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی ۲ شهرستان باغملک و دشت آزادگان پس از ساعت‌ها عملیات نفس‌گیر مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فتح‌الله ابوعلی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: در عرصه‌های طبیعی ارتفاعات مال‌آقا شهرستان باغملک شاهد وقوع آتش‌سوزی بودیم که به دلیل سخت‌گذر بودن مسیر، اطفای آتش‌سوزی بسیار سخت و دشوار بود.

وی گفت: به همین دلیل، در کنار اعزام نیرو‌های امدادی منابع طبیعی شهرستان باغملک به محل، از ظرفیت مردم بومی، کوهنوردان و امدادگران منابع طبیعی شهرستان ایذه نیز برای خاموش کردن آتش این منطقه استفاده شد.

ابوعلی با اشاره به کوهستانی بودن مسیر اطفای آتش افزود: به دلیل شرایط سخت اطفای حریق در منطقه، عملیات خاموش کردن آتش ۱۳ ساعت به طول انجامید.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان اعلام کرد: ۲ اکیپ عملیاتی در منطقه مستقر شدند تا ضمن انجام عملیات خنک‌سازی، پایش مستمر محل را ادامه دهند و از شعله‌ور شدن مجدد آتش جلوگیری کنند.

ابوعلی همچنین با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در جنگل دست‌کاشت منطقه «جلیعه گطاره» شهرستان دشت آزادگان اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی ۲ شهرستان دشت آزادگان و حمیدیه، به عنوان شهرستان معین، آتش‌نشانی شهر‌های سوسنگرد و ابوحمیظه، دهیاران، اهالی منطقه و همیاران طبیعت به محل آتش‌سوزی اعزام شدند.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان افزود: با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه و بافت ماسه‌ای اراضی، عملیات اطفای حریق پس از هفت ساعت تلاش بی‌وقفه، به طور کامل مهار شد.

به گزارش ایرنا، طی ۱۰ روز اخیر نیز به دلیل آتش‌سوزی در عرصه طبیعی کوه بدیل بهبهان، یکی از اهالی روستا که برای مهار آتش به منطقه رفته بود، جان خود را از دست داد.

برچسب ها: آتش‌سوزی ، عرصه طبیعی
خبرهای مرتبط
استفاده از ظرفیت بانوان برای حفظ منابع طبیعی در استان سمنان
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
بیش از یک میلیون خانوار در عرصه‌های منابع طبیعی درآمدزایی می‌کنند
بیش از ۴۵ هزار مترمربع از اراضی تصرف شده ملی به منابع طبیعی برگشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۲ کشته و ۱۲ مصدوم در حوادث جاده‌ای و شهری خوزستان
اعزام ۱۵ تیم امدادی هلال‌احمر خوزستان به عراق برای پوشش مراسم تشییع شهید قائد امت
مهار آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی باغملک و دشت آزادگان
ثبت بیش از ۲.۲ میلیون تردد در جاده‌های خوزستان
کشف ۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در ماهشهر
اراضی کرخه جنوبی زیر فشار کم‌آبی؛ هر قطره آب، امیدی برای کشاورزان
آخرین اخبار
اراضی کرخه جنوبی زیر فشار کم‌آبی؛ هر قطره آب، امیدی برای کشاورزان
کشف ۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در ماهشهر
ثبت بیش از ۲.۲ میلیون تردد در جاده‌های خوزستان
مهار آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی باغملک و دشت آزادگان
۲ کشته و ۱۲ مصدوم در حوادث جاده‌ای و شهری خوزستان
اعزام ۱۵ تیم امدادی هلال‌احمر خوزستان به عراق برای پوشش مراسم تشییع شهید قائد امت
مهار کامل آتش‌سوزی در ارتفاعات منطقه مال‌آقا شهرستان باغملک پس از ۱۳ ساعت
کیفرخواست پرونده اخلال در اموال نیروگاه سد دز با ارزش ۳۴۰ میلیارد ریال صادر شد
جهش پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شوشتر؛ پرداخت تسهیلات به‌زودی آغاز می‌شود