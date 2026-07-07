باشگاه خبرنگاران جوان - اندیشه اگر حقیقتاً زنده باشد، در مرز‌ها محصور نمی‌شود. رهبر شهید، سال‌ها کوشید مقاومت را از یک تجربه محدود جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به زبانی مشترک برای ملت‌هایی تبدیل کند که در برابر فشار، اشغال یا سلطه ایستاده بودند.

برخی اندیشه‌ها با رفتن صاحبانشان پایان می‌یابند؛ اما برخی دیگر درست از همان روز، زندگی تازه‌ای آغاز می‌کنند. مقاومت نیز اگر تنها یک واکنش به یک بحران بود، باید سال‌ها پیش به پایان می‌رسید. اگر صرفاً پاسخی احساسی به یک تهدید بود، با تغییر معادلات منطقه یا با شهادت فرماندهانش فرو می‌نشست. اما امروز با وجود همه جنگ‌ها، ترورها، تحریم‌ها و فشارها، همچنان در معادلات منطقه حضور دارد؛ زیرا پیش از آنکه یک جبهه باشد، به یک منطق تبدیل شد؛ و شاید بزرگ‌ترین نقش رهبر شهید انقلاب، همین بود؛ او مقاومت را از یک «نظریه» به یک «مکتب» تبدیل کرد.

فراتر از یک میدان نبرد

در نگاه رهبر شهید، مقاومت تنها به معنای ایستادن در میدان جنگ نبود. او آن را یک شیوه اندیشیدن می‌دانست؛ منطقی که می‌گفت ملت‌ها مجبور نیستند میان تسلیم یا نابودی یکی را انتخاب کنند. سال‌ها این گزاره بر فضای بین‌المللی سایه انداخته بود که قدرت‌های بزرگ، سرنوشت ملت‌های ضعیف را تعیین می‌کنند و راهی جز پذیرش اراده آنان وجود ندارد.

رهبر شهید، این معادله را به چالش کشید. او از مقاومت، نه یک شعار بلکه الگویی برای تغییر موازنه قدرت ساخت؛ الگویی که بر ایمان، اراده ملت‌ها، اتکای به ظرفیت‌های درونی، صبر راهبردی و ابتکار عمل استوار بود. از همین‌جا، مقاومت دیگر تنها یک تاکتیک نظامی نبود؛ به فلسفه‌ای برای زیستن، ساختن و ایستادن تبدیل شد.

اندیشه‌ای که مرز نمی‌شناخت

اندیشه اگر حقیقتاً زنده باشد، در مرز‌ها محصور نمی‌شود. رهبر شهید، سال‌ها کوشید مقاومت را از یک تجربه محدود جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به زبانی مشترک برای ملت‌هایی تبدیل کند که در برابر فشار، اشغال یا سلطه ایستاده بودند.

او به جای آنکه تنها از پیروزی‌های مقطعی سخن بگوید، منطق این ایستادگی را تبیین می‌کرد؛ اینکه مقاومت هزینه دارد، اما هزینه تسلیم بسیار سنگین‌تر است. اینکه امنیت پایدار از دل وابستگی بیرون نمی‌آید و عزت با تکیه بر اراده ملت‌ها شکل می‌گیرد. از همین رو، جبهه مقاومت پیش از آنکه مجموعه‌ای از نیرو‌ها باشد، شبکه‌ای از باور‌ها شد. باور‌ها را نمی‌توان با موشک هدف گرفت.

نبرد بر سر اراده‌ها

بسیاری تصور می‌کنند جنگ‌ها با سلاح تعیین تکلیف می‌شوند؛ اما پیش از میدان نبرد، این اراده‌ها هستند که پیروز یا شکست‌خورده می‌شوند.

رهبر شهید بیش از آنکه فرمانده میدان باشد، معمار اراده‌ها بود. او بار‌ها یادآوری کرد که شکست حقیقی زمانی رخ می‌دهد که یک ملت پیش از آغاز نبرد، خود را شکست‌خورده بداند. از همین رو همواره بر امید، اعتماد به نفس ملی، خوداتکایی و استمرار مقاومت تأکید می‌کرد. در این نگاه، مقاومت تنها یک پاسخ به تهدید نبود؛ راهی برای ساختن آینده بود.

شاید به همین دلیل بود که هر بار فشار‌ها بیشتر می‌شد، سخن او نیز بیش از پیش بر استقامت و ابتکار عمل متمرکز می‌شد؛ زیرا می‌دانست سرنوشت نبرد‌ها پیش از آنکه در میدان نوشته شود، در ذهن ملت‌ها رقم می‌خورد.

مکتبی که باقی ماند

امروز منطقه همچنان درگیر بحران‌ها و رویارویی‌های بزرگ است. صحنه‌ها دگرگون شده‌اند، فرماندهان بسیاری به شهادت رسیده‌اند و دشمنان بار‌ها گمان کرده‌اند که با حذف افراد، این مسیر نیز پایان خواهد یافت.

اما آنچه باقی مانده، بیش از یک سازمان یا یک ائتلاف است. آنچه همچنان زنده است، منطقی است که سال‌ها تبیین شد؛ منطقی که مقاومت را از یک واکنش مقطعی به یک اندیشه ماندگار تبدیل کرد.

شاید بزرگ‌ترین میراث رهبر شهید در این عرصه، همین باشد؛ او صرفا جبهه‌ای را رهبری نکرد بلکه مکتبی را بنیان نهاد که حیاتش به حضور یک فرد وابسته نیست. مکتبی که تا زمانی که اراده ملت‌ها برای زیستن با عزت باقی بماند، راه خود را ادامه خواهد داد؛ زیرا اندیشه‌ها اگر ریشه بدوانند، جاودانه خواهند شد.

منبع: فارس