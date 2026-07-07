اشک های آیت الله جوادی آملی در فراق رهبر شهید لحظه اقامه نماز بر پیکر مطهر، جاری شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u062c\u0648\u0627\u062f\u06cc \u0622\u0645\u0644\u06cc \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0628\u0631 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n