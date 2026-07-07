اشک های آیت الله جوادی آملی در فراق رهبر شهید لحظه اقامه نماز بر پیکر مطهر، جاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ویدئویی از اشک‌های آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید را مشاهده می کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مراجع تقلید ، آیت الله جوادی آملی
خبرهای مرتبط
تغییر ساعت اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در قم به امامت آیت الله جوادی آملی + فیلم
حضور شخصیت های کشوری و لشکری در تشییع پیکر امام شهید در قم + تصاویر
تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم+ فیلم و تصاویر
بدرقه‌ای ماندگار؛ پایان حماسه تشییع میلیونی رهبر شهید در قم+ فیلم
آخرین وداع با رهبر شهید در میانِ قلب‌های لبریز از غم +تصاویر
بغض آیت‌الله جوادی آملی هنگام نماز بر پیکر «آقای شهید ایران» + فیلم
پیکر رهبر شهید به مسجد مقدس جمکران رسید
ارائه بیش از ۴ هزار خدمت درمانی در مراسم تشییع رهبر شهید در قم+فیلم
آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای قم برای جابه‌جایی زائران؛ ۴۰۰ اتوبوس در خدمت مراسم
ادارات استان قم،فردا چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ تعطیل است
آخرین اخبار
بیشترین حجم ورود به قم از محور‌های تهران، اصفهان و استان مرکزی ثبت شد
ادارات استان قم،فردا چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ تعطیل است
ارائه بیش از ۴ هزار خدمت درمانی در مراسم تشییع رهبر شهید در قم+فیلم
بدرقه‌ای ماندگار؛ پایان حماسه تشییع میلیونی رهبر شهید در قم+ فیلم
بغض آیت‌الله جوادی آملی هنگام نماز بر پیکر «آقای شهید ایران» + فیلم
حضور شخصیت های کشوری و لشکری در تشییع پیکر امام شهید در قم + تصاویر
آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای قم برای جابه‌جایی زائران؛ ۴۰۰ اتوبوس در خدمت مراسم
تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم+ فیلم و تصاویر
آخرین وداع با رهبر شهید در میانِ قلب‌های لبریز از غم +تصاویر
اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در قم به امامت آیت الله جوادی آملی + فیلم
پیکر رهبر شهید به مسجد مقدس جمکران رسید
تغییر در محل جانمایی اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران
تب و تاب سیل خروشان جمعیت برای دیدار آخر با آقای شهید ایران در قم+فیلم
قم در آستانه وداعی تاریخی با رهبر شهید+ فیلم و تصاویر
اعلام محل اسکان و مسیرهای تردد زائران مراسم بدرقه رهبر شهید در جمکران