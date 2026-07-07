باشگاه خبرنگاران جوان - امین بهنام گفت:تمامی این نقاط تحت پوشش کامل سیستمهای صوت و تصویر ویژهبرنامههای حرم مطهر رضوی قرار دارند تا زائران بتوانند در هر نقطهای از این محدوده، مراسم تشییع، اقامه نماز بر پیکر مطهر و آیین تدفین را بهصورت زنده دنبال کنند.
وی گفت: در کنار هدایت جمعیت مجموعهای از اقدامات کنترلی نیز برای جلوگیری از شکلگیری مواردی ازدحام ناگهانی پیشبینی شده است.
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی اظهار کرد: پایش مستمر تراکم جمعیت در نقاط مختلف حرم مطهر با استفاده از فناوریهای نوین و آمادگی برای اعمال محدودیتهای مقطعی و موقت در صورت تکمیل ظرفیت فضاها از جمله این تدابیر است.
بهنام افزود: باتوجهبه محدودیتهای فضایی در اماکن متبرکه و قرق رواقها و صحنهای مرکزی برای آمادهسازی آیین تدفین، در شرایطی که ظرفیت صحنهای پیرامونی تکمیل شود، محدودیتهای موقتی در ورودیها اعمال خواهد شد تا از افزایش خطرآفرین تراکم و ازدحام جمعیت جلوگیری شود این اقدام باهدف حفظ سلامت و ایمنی عزاداران انجام میشود.
وی گفت: در روز برگزاری مراسم خدام حرم مطهر با حداکثر ظرفیت در نقاط مختلف، مسیرهای تشییع و فضاهای استقرار جمعیت حضور دارند تا ضمن توزیع مناسب جمعیت در فضاها، روند خدمترسانی و راهنمایی زائران را تسهیل کنند.
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی اظهار کرد: تراکم جمعیت در گلوگاههای حرکتی به صورت لحظهای پایش میشود تیمهای امداد و نجات نیز برای مواجهه با شرایط اضطراری در آمادگی کامل هستند.
منبع:پایگاه خبری آستان قدس