معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفت: علاوه بر صحن‌ها، بست‌ها و مسیرهای پیرامونی، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر نیز برای حضور و استقرار عزاداران پیش‌بینی و آماده‌سازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  امین  بهنام گفت:تمامی این نقاط تحت پوشش کامل سیستم‌های صوت و تصویر ویژه‌برنامه‌های حرم مطهر رضوی قرار دارند تا زائران بتوانند در هر نقطه‌ای از این محدوده، مراسم تشییع، اقامه نماز بر پیکر مطهر و آیین تدفین را به‌صورت زنده دنبال کنند.

وی گفت: در کنار هدایت جمعیت مجموعه‌ای از اقدامات کنترلی نیز برای جلوگیری از شکل‌گیری مواردی ازدحام‌ ناگهانی پیش‌بینی شده است.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی اظهار کرد: پایش مستمر تراکم جمعیت در نقاط مختلف حرم مطهر با استفاده از فناوری‌های نوین و آمادگی برای اعمال محدودیت‌های مقطعی و موقت در صورت تکمیل ظرفیت فضاها از جمله این تدابیر است.

بهنام افزود: باتوجه‌به محدودیت‌های فضایی در اماکن متبرکه و قرق رواق‌ها و صحن‌های مرکزی برای آماده‌سازی آیین تدفین، در شرایطی که ظرفیت صحن‌های پیرامونی تکمیل شود، محدودیت‌های موقتی در ورودی‌ها اعمال خواهد شد تا از افزایش خطرآفرین تراکم و ازدحام جمعیت جلوگیری شود این اقدام باهدف حفظ سلامت و ایمنی عزاداران انجام می‌شود.

وی گفت: در روز برگزاری مراسم خدام حرم مطهر با حداکثر ظرفیت در نقاط مختلف، مسیرهای تشییع و فضاهای استقرار جمعیت حضور دارند تا ضمن توزیع مناسب جمعیت در فضاها، روند خدمت‌رسانی و راهنمایی زائران را تسهیل کنند.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی اظهار کرد: تراکم جمعیت در گلوگاه‌های حرکتی به صورت لحظه‌ای پایش می‌شود تیم‌های امداد و نجات نیز برای مواجهه با شرایط اضطراری در آمادگی کامل هستند.

منبع:پایگاه خبری آستان قدس 

برچسب ها: حرم رضوی ، تشییع پیکر
خبرهای مرتبط
آئین «اذن عزا» در حرم رضوی برپا می‌شود
تشرف زائران شیعه و سنی به حرم رضوی + فیلم
مراسم تشییع پیکر مطهر آیت الله واعظ طبسی -مشهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد؛خیابان امام رضا تا حرم رضوی
صحن‌های حرم رضوی برای حضور شرکت‌کنندگان در تشییع رهبر شهید آماده است
مسیر نهایی تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد امروز اطلاع رسانی می شود/ حضور ۲۷۰ خبرنگار خارجی برای پوشش مراسم
اطلاعیه شماره یک ستاد استقبال و تشییع آقای شهید ایران در مشهد
دمای هوا در خراسان رضوی به بیش از ۴۰ درجه می‌رسد
آخرین اخبار
اطلاعیه شماره یک ستاد استقبال و تشییع آقای شهید ایران در مشهد
مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد؛خیابان امام رضا تا حرم رضوی
صحن‌های حرم رضوی برای حضور شرکت‌کنندگان در تشییع رهبر شهید آماده است
دمای هوا در خراسان رضوی به بیش از ۴۰ درجه می‌رسد
مسیر نهایی تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد امروز اطلاع رسانی می شود/ حضور ۲۷۰ خبرنگار خارجی برای پوشش مراسم
حرم مطهر رضوی در ایام مراسم تشییع رهبر شهید تعطیل نمی‌شود
۱۵۰۰ مهمان افغانستانی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید وارد دوغارون شدند
آماده‌سازی مسیرهای منتهی به حرم رضوی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر