شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای عزاداران رهبر شهید انقلاب در آخرین روز حضور پیکر پاک و مطهر آقای شهید ایران در تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های محرمی و تشییع پیکر پاک و مطهر آقای شهید ایران، اقصی نقاط کشورمان رنگ و بوی سوگ و ماتم گرفته و کوچه و خیابان‌های شهر با نصب تصاویری از امام شهید و پرچم‌های سیاه یاد و خاطره دشت کربلا را در ذهن‌ها تداعی می‌کند.
شهروند خبرنگار ما فیلمی از حال و هوای عزاداران در آخرین روز حضور پیکر پاک و مطهر آقای شهید ایران در تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - تهران

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برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ایران ، سوژه خبری
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