باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای خدماترسانی بانکی در ایام پرتردد در استانهای قم و خراسان رضوی اظهار کرد: بانکها در این استانها با آمادگی کامل حضور دارند و تمامی پیشبینیهای لازم برای تأمین نقدینگی خودپردازها انجام شده است.
قیطاسی با بیان اینکه وضعیت تمامی دستگاههای خودپرداز بهصورت لحظهای و توسط سیستمهای مانیتورینگ بانک مرکزی رصد میشود، افزود: فرآیند کنترل نقدینگی و سلامت فنی دستگاهها به صورت مستمر در حال انجام است. در صورتی که هرگونه اختلال فنی یا نیاز به شارژ نقدی در دستگاهی ایجاد شود، بلافاصله به مسئول مربوطه پیامک ارسال شده و اقدامات لازم برای رفع مشکل در کمترین زمان ممکن صورت میگیرد.
او در خصوص خدماترسانی در شهر مشهد باتوجه به مراسم تشییع رهبر شهید بیان کرد: با توجه به حجم بالای زائران و جمعیت در مشهد، علاوه بر شبکه گسترده خودپردازهای ثابت موجود در سطح شهر، ایستگاههای خودپرداز سیار نیز در نقاط لازم و پرتردد مستقر شدهاند تا هیچگونه خللی در ارائه خدمات به هموطنان ایجاد نشود.