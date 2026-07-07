باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علیرضا زینلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با تسلیت شهادت شهدای جنگ تحمیلی و ادای احترام به مقام رهبر شهید، از آغاز ثبت‌نام متقاضیان سفر اربعین خبر داد واظهار کرد: اکنون بیش از شش هزار نفر از مردم استان فارس از طریق سامانه سماح برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبت‌نام کرده‌اند.

او با تأکید بر ضرورت ثبت‌نام زائران تنها از طریق سامانه سماح، اظهار کرد: همه متقاضیان سفر اربعین باید ثبت‌نام خود را صرفاً از طریق این سامانه انجام دهند و از پرداخت هرگونه وجه اضافی به افراد یا گروه‌های غیررسمی خودداری کنند. توصیه ما این است که زائران برای سهولت برنامه‌ریزی، به‌صورت گروهی ثبت‌نام کرده و مرز خروجی و ورودی خود را نیز از پیش مشخص کنند.

زینلی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تسهیل اعزام زائران افزود: سفر‌های زمینی با وسایل شخصی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده است و در عین حال، پیگیری‌های لازم با استانداری فارس و فرودگاه شیراز برای برقراری پرواز مستقیم به عتبات عالیات در ایام اربعین در حال انجام است.

او داشتن گذرنامه معتبر را از الزامات این سفر برشمرد و تصریح کرد: زائران باید گذرنامه‌ای با حداقل شش ماه اعتبار داشته باشند و پیش از عزیمت، نسبت به دریافت یا تمدید آن از مراجع مربوط اقدام کنند. بدون گذرنامه معتبر، امکان مراجعه به مرز‌ها و خروج از کشور وجود نخواهد داشت.

مدیر حج و زیارت استان فارس همچنین با تأکید بر اینکه سازمان حج و زیارت در ایام اربعین هیچ‌گونه اعزام کاروانی ندارد، گفت: اگر افرادی با عنوان اعزام کاروان از سوی سازمان حج و زیارت اقدام به ثبت‌نام یا دریافت وجه کنند، این موضوع صحت ندارد. زائران می‌توانند به‌صورت گروهی سفر کنند، اما هیچ کاروان رسمی از سوی این سازمان اعزام نخواهد شد.

زینلی در پایان بار دیگر از زائران خواست تنها هزینه رسمی ثبت‌نام در سامانه سماح را پرداخت کنند و افزود: سازمان حج و زیارت در ایام اربعین حسینی هیچ هتل یا محل اسکان ویژه‌ای در عراق برای زائران پیش‌بینی نکرده است و راهپیمایی اربعین همانند سال‌های گذشته با مشارکت گسترده مردمی و در قالب این حرکت عظیم جهانی برگزار خواهد شد.