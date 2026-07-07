با تمرکز معامله‌گران بر چشم‌انداز عرضه و تقاضا، قیمت نفت برنت امروز با افزایشی محدود به ۷۲.۵۱ دلار در هر بشکه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز سه‌شنبه افزایش یافت، اما این افزایش به دلیل معطوف شدن تمرکز معامله‌گران به رشد عرضه و چشم‌انداز تقاضا و همچنین نادیده گرفتن کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در غرب آسیا محدود بود.

بهای معاملات آتی نفت خام برنت با ۵۲ سنت یا ۰.۷۲ درصد افزایش به ۷۲.۵۱ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا (WTI) نیز با ۴۲ سنت یا ۰.۶۱ درصد افزایش، ۶۸.۹۷ دلار در هر بشکه داد و ستد شد؛ این در حالی است که قیمت این شاخص در تسویه معاملات روز گذشته (دوشنبه)، به سطوحی نزدیک به دوران پیش از جنگ علیه ایران رسیده بود.

شایان ذکر است بر اساس گزارش رویترز، داده‌های وزارت انرژی آمریکا در روز دوشنبه نشان داد ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت این کشور در هفته منتهی به سوم ژوئیه، ۶.۲ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۳۱۹.۵ میلیون بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از آوریل ۱۹۸۳ است.

منبع: خبرگزاری عراق

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت برنت
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